Nina Morić, nekadašnja mis Hrvatske i jedna od međunarodno najprepoznatljivijih manekenki sa ovih prostora, godinama je privlačila pažnju javnosti ne samo izgledom, već i privatnim životom ispunjenim dramom. Iza nje su dva braka, medijski eksponirane ljubavi i dugogodišnje borbe koje su ostavile dubok trag.

Najpoznatiji deo njene životne priče vezan je za brak sa italijanskim fotografom Fabriciom Koronom, sa kojim je dobila sina Karlosa. Njihov odnos bio je turbulentan od samog početka, a nakon razvoda usledila je iscrpljujuća borba za starateljstvo koja je Ninu, prema navodima medija, dovela na ivicu psihičkog sloma.

Netfliksova serija otvorila stare rane

Fabricio Korona, nekada poznat kao "kralj paparaca", danas je centralna figura Netfliksove dokumentarne serije "Io Sono Notizia" ("Ja sam vest"), koja prati njegov kontroverzni život i pad sa vrha. U toj ispovesti otvorene su i neke od najmračnijih stranica njegove prošlosti, a jedan segment posebno je potresao gledaoce. Pred kamerama se pojavila i Nina Morić (49), koja je prvi put javno govorila o prekidu blizanačke trudnoće tokom njihove veze – temi o kojoj se godinama ćutalo.

Potresna ispovest pred kamerama

U emotivnom svedočenju, Nina je bez ulepšavanja govorila o odluci koja je, kako kaže, zauvek promenila njen život.

"Ubila sam dvoje dece", prenosi italijanski "Leggo" njene reči. Kroz suze je dodala da je "ta trauma godinama bila tajna koju je nosila u tišini". Iako ističe da je odluka doneta zajednički, priznaje da je posledice u najvećoj meri snosila sama.

"On je to hteo, i poslušala sam ga. Dakle, i ja sam to htela," rekla je Nina, dodajući: "Htela sam da me zaustavi. Posle više nikada nismo razgovarali o tome".

Imena koja su dodatno produbila bol

Jedan detalj posebno je šokirao publiku – činjenica da je Korona, iako svestan da će trudnoća biti prekinuta, nerođenoj deci već dao imena. Taj čin, prema Nininoj ispovesti, dodatno je produbio njenu patnju i ostavio dugotrajne posledice po njeno mentalno zdravlje.

Dve verzije iste tragedije

Korona je u seriji izneo potpuno drugačiji pogled na isti događaj. Kako prenosi dnevnik.hr, fotograf je rekao: "To je rana koju ona jako nosi sa sobom. Ja ne".

Objasnio je da je insistirao na prekidu trudnoće jer se tada nije osećao spremnim za roditeljstvo, posebno u finansijskom smislu, i da je taj period kasnije uticao na njihovu opsesiju uspehom i novcem.

Karijera iznad svega

Prema njegovim rečima, trudnoća u tom trenutku "nije dolazila u obzir". Iako su decu planirali, smatrali su da vreme još nije došlo. Kako je naveo, Ninini honorari u periodu kada je važila za jednu od najlepših žena na svetu – mnogi je pamte i iz spota Rikija Martina "Livin' La Vida Loca" – bili su previsoki da bi se karijera zaustavila. Za Ninu je, kako se danas čini, izbor bio nametnut – između majčinstva i profita.

Majčinstvo i kraj braka

Godinu i po dana kasnije Nina je ponovo ostala trudna i tada je na svet donela sina Karlosa. Ipak, brak sa Koronom nije izdržao pritisak i zvanično je okončan 2007. godine. Nakon razvoda usledila je mučna borba za starateljstvo, koja se završila tako što je Karlos pripao ocu. Nina se kasnije ponovo udala, za biznismena Masimilijana Dotija, ali ni taj brak nije dugo potrajao.

Iza blistave karijere i naslovnica ostala je životna priča puna teških odluka, tišine i trauma koje ni vreme nije uspelo da izbriše.

