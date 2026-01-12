Slušaj vest

Legendarni holivudski glumac Šon Pen (65) našao se u centru pažnje tokom dodele Zlatnih globusa 2026, ali ne zbog nagrade ili govora, već zbog poteza koji je iznenadio publiku u sali i gledaoce kraj malih ekrana. Umesto da izađe iz sale hotela Beverli Hilton u Kaliforniji kako bi zapalio cigaretu, Pen je to učinio – za stolom.

Cigareta usred ceremonije

Prema navodima prisutnih, glumac filma "Mistična reka" zapalio je cigaretu u samom teatru, direktno za svojim stolom. Tokom ceremonije sedeo je u društvu Leonarda Dikaprija, a kamere su zabeležile trenutak kada je otvoreno povlačio dimove dok se program odvijao.

Fotografija na kojoj se vidi Šon Pen sa cigaretom brzo je počela da se deli na društvenim mrežama. Na snimku se, u pozadini, vidi kako Leonardo Dikaprio razgovara sa Kejt Hadson, dok se dim širi oko stola.

Gledaoci primetili dim i tokom TV prenosa

Brojni korisnici društvenih mreža tvrde da su dim primetili čak i tokom direktnog televizijskog prenosa.

Jedan korisnik mreže X napisao je: "Čekaj, onaj oblak dima koji sam video na ekranu bio je od Šona Pena koji puši u prvom redu?“

Drugi je dodao: "Da li je još neko video dim dok su primali nagradu za najbolji animirani film? Mislio sam da neko vejpuje, a zapravo Šon Pen puši cigaretu?“

Treći komentar je bio ironičan: "Nađite nekoga ko vas voli kao što Šon Pen voli cigarete".

Navika koja nije iznenađenje

Iako je situacija izazvala brojne reakcije, ovakvo ponašanje nije novost kada je reč o Šonu Penu. Glumac je godinama poznat kao strastveni pušač i više puta je viđan sa cigaretom na crvenim tepisima, konferencijama za novinare i tokom intervjua.

Magazin Vanity Fair podsetio je na intervju iz prošlog leta, tokom kojeg je, kako navode, Pen "pušio tokom celog razgovora", iako se intervju odvijao na otvorenom.

Raniji ispadi u javnosti

U decembru 2024. godine, tokom Filmskog festivala u Marakešu, Šon Pen je održao oštar govor protiv dodele Oskara, uz neprekidno pušenje tokom konferencije za medije, što je tada takođe izazvalo podeljene reakcije.

Bez nagrade, ali sa pažnjom

Pen je ove godine bio nominovan za Zlatni globus za najbolju mušku sporednu ulogu u filmu "One Battle After Another", ali nagrada je na kraju pripala Stelanu Skarsgordu za ostvarenje u filmu "Sentimental Value". Iako je ostao bez priznanja, Šon Pen je svakako obezbedio da se o njemu priča – i to na način koji je malo ko očekivao na jednoj od najglamuroznijih večeri u Holivudu.

