Slušaj vest

Glumac Enis Bešlagić zabrinuo je javnost objavom sa bolničkog kreveta na svom Fejsbuk profilu. Kako je naveo, pred početak turneje odlučio je da obavi detaljne lekarske preglede, naglasivši da preventivne kontrole preporučuje svima. Iako nije želeo da ulazi u detalje, otkrio je da su lekari ustanovili određeni zdravstveni problem, koji je uspešno rešen hirurškom intervencijom.

- Evo me u specijalnoj bolnici u kojoj sam uradio gastroskopiju i kolonoskopiju čisto preventivno, kad si preko 50 godina mislim da je to neophodno i to je preporuka za sve. Uradio sam pod anestezijom, tako je lakše. Naravno, uz sitne problemčiće koji su uklonjeni u toku operacije mislim da je ovo dobar poziv svima. Generalno, pazimo o automobilu, kući, grejanju, a malo o sebi. Napravio sam generalni pregled pred turneju koja sledi.

Enis Bešlagić Foto: Nemanja Nikolić

O Halidu Bešliću

Enis Bešlagić je bio veliki prijatelj sa Halidom Bešlićem, a na komemoraciji poznatom pevaču uputio je poslednji pozdrav.

- Mislim da nas nije ujedinila smrt, već život. Ne može svako tako ni živeti, nije lako biti Halid Bešlić. Super je kada te na kraju slave. Znao sam da je imao hiljadu problema. Kada pevaš bilo gde gde nije tvoj narod, budeš osuđivan. Kakav si, šta si, što si otšao vamo... Šta god da uradiš, budeš osuđivan. Tako da nije mu bilo lako - rekao je Enis.

Otkrio nešto što se nije znalo o Halidu

- Mislim da sam njegov najbolji učenik. a on najbolji učitelj. Sve što sam naučio od njega za ovih 20 godina sam primenio. Nije bitno koliko se družite sa nekim. Možete sa nekim da provedete dugačak period, a da ništa od njega ne naučite. Juče se narod od njega oprostio, a ovo je sad formalni deo - govorio je glumac.

Halid Bešlić Foto: Preentscreen/Youtube

- Halidovi poslednji dani su izgledali tako da ako čovek odlazi sa ovoga sveta i poželeo, a to je da te obilaze tvoji prijatelji, da imaš vreme da stigneš da se sa njima i pozdraviš i ispričaš. Svima će nama taj period doći, ali imao je vremena i sve nas da primi i saslušati nas, čuti, i ispričati se i porodici uputiti još koju toplu, lepu reč... On je uvek bio pozitivan uvek je verovao da će to biti sve dobro, na kraju, tako je trebalo biti, nekada vam je zapisano to. Ali, on je stvarno bio pozitivac, nikada on čovek nije bio u depresiji - otkrio je Enis.