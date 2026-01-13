Slušaj vest

Na nedavnoj dodeli Zlatnih globusa poznati glumac Timoti Šalame osvojio je nagradu za najboljeg glumca u kategoriji komedije ili mjuzikla za ulogu u filmu „Marty Supreme“. Tokom svog govora zahvale, Šalame je govorio o zahvalnosti i posebno se obratio svojoj partnerki, rekavši da je zahvalan njoj pored svojih roditelja i drugih saradnika.

Timoti Šalame i Kajli Džener Foto: Phillip Faraone / Getty images / Profimedia

Ipak, jedan detalj sa dodele Zlatnog globusa privukao je dodatnu pažnju javnosti. Na snimcima koji su brzo postali viralni, činilo se da je Timoti Šalame imao spontan i pomalo napet razgovor sa Kajli Džener dok su sedeli zajedno u publici.

Prema analizama, on se nakratko nagnuo prema njoj i rekao nešto poput "Mora da me mrziš", na šta je Kajli navodno odgovorila "da". Zatim je on upitao da li je "zabrinuta", dok joj se izraz lica promenio, a Džener je potom rekla da to nije mesto za takav komentar i da ne bude dosadan.

Ovaj kratki trenutak protumačen je na različite načine na mrežama, ali nije jasno da li su reči bile ozbiljne ili je u pitanju trenutak koji je pogrešno protumačen. Ranije, kada je Šalame osvojio nagradu na Critics Choice dodeli, u govoru se emotivno zahvalio Kajli, rekavši da je s njom već tri godine i da ne bi mogao postići uspeh bez nje, na šta mu je ona uzvratila rečima „volim te“.

(Kurir.rs/ Blic žena)

