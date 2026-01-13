Slušaj vest

Dve žene optužile su špansku muzičku zvezdu Hulija Iglesijasaza navodno seksualno zlostavljanje tokom perioda kada su radile kao zaposlene sa stalnim boravkom u njegovim vilama na Karibima, prenose mediji.

Jedna od žena, koja je bila zaposlena kao kućna pomoćnica, tvrdi da je bila izložena pritiscima da ima seksualne odnose sa pevačem. Ona je, prema navodima, opisala i slučajeve šamaranja, kao i fizičkog i verbalnog zlostavljanja.

Druga žena, fizioterapeutkinja koja je takođe radila za Iglesijasa, izjavila je da je tokom angažmana bila izložena neprimerenim dodirima, uvredama i ponižavanju. Kako navodi, sve se odvijalo u atmosferi kontrole i stalnog uznemiravanja.

Foto: Profimedia

Za sada nema informacija o eventualnim pravnim postupcima, niti o reakciji Hulija Iglesijasa povodom ovih optužbi.

Iglesijas uvučen u MeToo skandal zbog navodnih zlostavljanja

Kao najnovija slavna ličnost koja se našla u središtu MeToo pokreta, Hulio Iglesijas, suočava se s optužbama da je 2021. godine zlostavljao dve žene, u vreme kada je mlađa od njih imala 22 godine.

Navodni napadi, prema dostupnim informacijama, dogodili su se u njegovim rezidencijama u Punta Kani u Dominikanskoj Republici, kao i u mestu Lajford Kej na Bahamima.

Foto: AP

Navodi su objavljeni nakon zajedničke istrage španskog lista eldiario.es i američke televizije Univision.

Jedna od navodnih žrtava, predstavljena pod imenom Rebeka - koje nije njeno pravo ime - izjavila je da ju je španski umetnik, tada star 77 godina, često pozivao u svoju sobu na kraju večeri.

"Koristio me je gotovo svake noći“, rekla je ona za eldiario.es i Univision Noticias. "Osećala sam se kao predmet, kao robinja.“

Rekla je da su se navodni seksualni susreti skoro uvek dešavali u prisustvu drugog, starijeg člana njegovog kućnog osoblja.

Još jedna žena, Laura - takođe nije njeno pravo ime - tvrdi da ju je Iglesijas ljubio u usta i dodirivao joj grudi protiv njene volje.

Foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

List eldiario.es i televizija Univision navode da su u više navrata pokušali da stupe u kontakt sa Hulijom Iglesijasom i njegovim advokatom, ali da nisu dobili odgovor na pitanja upućena putem elektronske pošte, telefonskih poruka, kao ni pisama poslatih na njegove kućne adrese.

Mediji su, kako se dodaje, pokušali da kontaktiraju i osobu zaduženu za upravljanje kućom u kojoj su se navodni napadi dogodili, ali ni sa te strane nije stigao nikakav odgovor.

Međutim, žena koju je Rebeka identifikovala kao svoju prvu nadređenu u vili u Punta Kani odbacila je optužbe kao „besmislice“.

Bivša menadžerka izjavila je da prema Iglesijasu gaji isključivo "zahvalnost, divljenje i poštovanje prema velikom umetniku i čoveku kakav jeste“, opisujući ga kao "skromnog, velikodušnog, pravog džentlmena i veoma obzirnog prema svim ženama“.

Iglesijas je stekao veliku popularnost u Velikoj Britaniji kada je njegova pesma "Begin the Beguine" 1981. godine postala veliki hit i odmah se popela na prvo mesto britanskih top-lista.

Tokom višedecenijske karijere, Hulio Iglesijas prodao je više od 300 miliona ploča širom sveta.

