Slušaj vest

Ceremonija Zlatnih globusa 2026, održana u hotelu Beverli Hilton, bila je puna glamura, ali i neprijatnih trenutaka koji nisu promakli pažnji publike. Jedan od njih uključivao je Kajli Džener (28), koja se našla u nezgodnoj situaciji kada ju je, čini se, potpuno iskulirala Odesa A’zion (25), koleginica njenog partnera Timotija Šalamea (30).

Pažljivim gledaocima nije promakao trenutak kada je Odessa, koja sa Šalameom glumi u filmu „Marty Supreme“, prišla njihovom stolu kako bi se pozdravila sa glumcem. Kajli je sedela sa njegove druge strane, a kada je videla da im se Odesa približava, ljubazno je pružila ruku i nagnula se kako bi je poljubila u obraz.

Međutim, taj gest ostao je bez odgovora. Mnogi komentarišu da je glumica na ovaj način ponizila starletu.

Kamera zabeležila trenutak tišine

Pogledajte u galeriji fotografije para:

1/6 Vidi galeriju Timoti Šalame i Kajli Džener na dodeli Critics Choice nagrada Foto: Anna Webber / Getty images / Profimedia, E! Entertainment / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, Phillip Faraone / Getty images / Profimedia

Iako nije jasno da li Odessa jednostavno nije primetila Kajlinu reakciju ili je svesno odlučila da je ignoriše, snimci pokazuju da se povukla u stranu, dok je Kajli diskretno sklonila pogled, vidno zatečena i razočarana.

Nedugo potom, Odesa se ipak približila Šalameu kako bi se zajedno fotografisali, a Kajli im se pridružila, pokušavajući da neprijatnu situaciju ostavi iza sebe.

Zanimljivo je da ovo nije prvi put da se Kajli Džener suočava sa sličnim momentom na Zlatnim globusima – prošle godine, prema pisanju medija, navodno ju je ignorisala i Demi Mur, što je tada takođe izazvalo brojne komentare na društvenim mrežama.

Video: Kajli Džener pokazuje trik kako prekriti podočnjake rumenilom