Slušaj vest

Holivudska glumica Dženifer Lorens (35) izazvala je buru reakcija nakon što je otvoreno priznala da joj se odnos prema psima drastično promenio otkako je postala majka. Nakon projekcije njenog novog filma „Die My Love“, održane 7. januara u Njujorku, Lorensova je bez zadrške govorila o strahu i besu koje danas oseća prema psima.

„Sada ih jednostavno doživljavam kao pretnju“, rekla je glumica, prenosi People.

Razlog za ovakav stav bio je traumatičan događaj iz njenog privatnog života.

„Jedan pas je ugrizao mog sina“

Dženifer Lorens šeta pse u reklami Foto: Christopher Peterson / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Lorensova je otkrila da je jedan pas ugrizao njenog sina, što je u njoj izazvalo snažnu, gotovo nekontrolisanu reakciju.

„Jedan od njih je ugrizao mog sina i to me je dovelo do tačke da sam poželela da uništim svakog psa“, rekla je, a zatim dodala izuzetno oštru izjavu:

„Pomislila sam: ‘Srediću tebe i tvoju j***nu porodicu. Tebe i tvoje prijatelje. Otići ću i u Kinu da se pobrinem za tvoje prijatelje tamo. Svako ko liči na tebe – mrtav je.’“

Njene reči izazvale su šok i podeljene reakcije, ali glumica nije pokušala da ih ublaži, već je istakla da je majčinski instinkt potpuno promenio njen pogled na svet.

Zašto je dala svog psa?

Dženifer Lorens je priznala i da je, nakon što je dobila decu, donela tešku odluku da se rastane od svog psa Princeze Pipi Duge Čarape, koju je udomila još 2017. godine.

Dženifer Lorens se odrekla Princeze Pipi Duge Čarape, koju je udomila još 2017. godine Foto: GOL / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Kako navodi E! News, glumica je otkrila da njen pas sada živi kod njenih roditelja.

„Njoj se Njujork uopšte nije dopadao, a nakon što su se deca rodila, psi su mi postali zastrašujući“, objasnila je Lorensova.

Porodični život daleko od reflektora

Pogledajte u galeriji porodične fotografije Dženifer Lorens:

1/5 Vidi galeriju Dženifer Lorens sa suprugom, galeristom Kukom Maronijem, ima dva sina – Saija (3) i drugo dete koje su dobili tokom 2025. godine. Foto: Aissaoui Nacer / SplashNews.com / Splash / Profimedia, Mickael Chavet / Zuma Press / Profimedia, Santi Ramales / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Dženifer Lorens sa suprugom, galeristom Kukom Maronijem, ima dva sina – Saija (3) i drugo dete koje su dobili tokom 2025. godine. Glumica je i ranije govorila o tome koliko ju je majčinstvo promenilo, ali je ovo jedno od njenih najkontroverznijih priznanja do sada.

Video: Vesna Čipčić