Na crvenom tepihu 83. dodele Zlatnih globusa 2026. koji tradicionalno otvaraju sezonu filmskih i televizijskih nagrada, pojavio se preslatki šestogodišnji dečak koji je u trenu osvojio publiku, fotografe i društvene mreže. U pitanju je Djuk Meklaud, mali glumac iz hvaljene mini-serije "All Her Fault", koji je mnogima bio, bez konkurencije, najbolje obučena zvezda večeri.

Zlatni globusi i ove godine okupili su najveća imena filmske i televizijske industrije. Crveni tepih bio je prepun raskošnih haljina, pažljivo krojenih odela i modnih trenutaka koji će se analizirati danima. Ipak, iako su mnoge slavne dame i poznati glumci oduševili svojim izdanjima, publika je vrlo brzo imala jednog jasnog favorita.

Djuk Meklaud Foto: David Fisher / Shutterstock Editorial / Profimedia

Djuk Meklaud, šestogodišnji glumac koji u seriji "All Her Fault" igra jednu od zapaženih uloga, pojavio se na crvenom tepihu u savršeno skrojenom plavom odelu. Uz elegantne crno-bele cipele, malu džepnu maramicu, broš i smaragdni ukras na reveru, Djuk je izgledao kao da je sišao pravo sa modne piste, a ne sa snimanja serije.

Fotografi su bili oduševljeni njegovim samopouzdanjem, dok je on, sa neodoljivim plavim loknicama i širokim osmehom, pozirao potpuno prirodno, bez trunke treme, kao da je crveni tepih njegovo svakodnevno okruženje.

Djuk Meklaud Foto: Elizabeth Goodenough / Everett / Profimedia

"Bilo je plavo i mogao sam da nosim nakit"

Tokom večeri, Djuk je razgovarao sa ekipom emisije "Entertainment Tonight", gde je dodatno osvojio srca publike. Iskreno je priznao da se sjajno zabavljao na stepenicama koje su deo crvenog tepiha, a kada su ga pitali o njegovom stajlingu, rekao je:

"Radio sam probu da vidimo koji kostim da obučem."

Ali to nije bilo sve. Na pitanje zašto je baš ovaj stajling izabrao, Djuk je potpuno šarmantno objasnio:

"Zato što je plavo i zato što mogu da nosim ovaj nakit. I imam malu džepnu maramicu."

Jednostavno, iskreno i preslatko, baš onako kako samo dete može da objasni modnu odluku koja je oduševila čitav svet.

Mali glumac je dodao i da se posebno raduje ponovnom susretu sa Sarom Snuk, zvezdom serije, koja je ove godine bila nominovana za najbolju glumicu u mini-seriji. Kako je rekao:

Djuk Meklaud Foto: John Salangsang / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Ona je bila baš dobra prema meni. Stvarno dobra. Igrala se sa mnom, smejala se sa mnom. Bilo je baš zabavno."

Ovo, inače, nije prvi put da je Djuk Meklaud zablistao na crvenom tepihu. Još u novembru 2025. godine, na premijeri serije "All Her Fault", pojavio se u jednako upečatljivom plavom odelu i tada pokazao da ima istančan osećaj za stil, ali i izuzetnu sigurnost pred kamerama.

I dok će se narednih dana analizirati ko je šta obukao, koja haljina je bila najskuplja i koji dizajner je dominirao večeri, jedno je sigurno: Djuk Meklaud je bio srce Zlatnih globusa 2026.

