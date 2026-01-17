Slušaj vest

Hrvatska manekenka Nina Morić (49) bila je dva puta udata, a njen prvi muž, Fabricio Korona, bivši „kralj paparaca“, izazvao je buru reakcija javnosti svojim šokantnim priznanjima u novoj Netfliksovoj dokumentarnoj seriji „Lo Sono Notizia“.

Korona je bez oklevanja priznao da je tokom njihove veze naterao Ninu da prekine trudnoću, navodeći finansije kao razlog.

U seriji objašnjava da je trudnoća u to vreme „bila van svake pameti“.

- Ninini honorari od nastupa, u vreme kada je smatrana najlepšom ženom na svetu, bili su previsoki da bi to zaustavili - hladno govori pred kamerama.

Prema njegovim rečima, trudnoća je bila prepreka profitu - prepreka koja je, kako je naveo, trebalo da bude otklonjena.

Nina Morić kroz suze: „Nije bila moja odluka“

U dokumentarcu se pojavljuje i Nina Morić, vidljivo potresena, koja kroz suze govori o tom periodu.

– To je bio trenutak kada se nešto zauvek slomilo – kaže ona, svedočeći o odluci koja, kako ističe, nikada nije bila njena. Bila je primorana da bira u vreme kada je njena karijera bila na vrhuncu.

Korona zatim dodaje:

– U našem planu, dete nije trebalo da dođe do godinu i po dana kasnije. Naterao sam je da prekine trudnoću.

A onda nastavlja:

– Posle toga, počeli smo da zarađujemo ogromne količine novca.

Sa osmehom koji je dodatno razbesneo gledaoce, izgovara samo jednu reč:

„Remek-delo“.

Opisivanje prisilnog abortusa kao „remek-dela“ mnogi su doživeli kao vrhunac cinizma i potpune dehumanizacije.

Dokumentarac takođe prikazuje Koroninu perspektivu, koja jasno pokazuje koliko su različito doživeli i obrađivali istu traumu.

„To je rana koju ona nosi sa sobom. Ja ne“, rekao je, objašnjavajući da ju je ubedio da prekine trudnoću jer se u tom trenutku nije osećao spremnim, uglavnom zbog finansija.

Nina Morić trudna na pisti Foto: Mimmo Frassineti / Shutterstock Editorial / Profimedia

Korona je sebe u istoj seriji nazvao đavolom.

– Ne možeš prodati dušu đavolu ako si ti đavo – rekao je, govoreći o svojim vezama sa moćnim ljudima u svetu šou biznisa.

Uprkos svemu, dobili su sina, Karlosa

Iako su kasnije dobili sina, Karlosa, rana tog prisilnog prekida trudnoće, kako Nina ističe, nikada nije zacelila. Izjavila je da su tada poverenje i ljubav nestali, i da su kasnije neko vreme bili zajedno samo iz koristi.

Nina ranije o Koroni: „Naterao me je da se slikam gola, bila sam slomljena“

Nina Morić je ranije govorila o svom bivšem mužu u podkastu „Gurulandija“, gde je iznela niz ozbiljnih optužbi.

Nina Morić sa sinom Karlom Foto: pp / IPA / Profimedia

„Nisam želela da se slikam gola za časopis Maks. Mnogo sam plakala zbog toga. Korona me je naterao na to. On je idiot, ali ga volim. On je manipulator. Do određene tačke, u zavisnosti od toga sa kim ima posla. Ali da, naterao me je da se slikam gola za kalendar i to me je stvarno uznemirilo“, rekla je.

Govoreći o svom intimnom životu, bila je još otvorenija:

„Seks je za mene bio kazna, nisam uživala u njemu. Međutim, kada bih mogla da vratim vreme, ponovo bih se udala za Koronu. On je ostareli narcis, ali i dalje ima dobro srce. Ima vruću glavu, ne želi da radi ništa što je drugačije od onoga što želi, ali ima dobro srce. Trebalo mi je 20 godina da ga razumem i volim ga na prijateljski način.“

Fabricio Korona Foto: Mondadori Portfolio / ddp USA / Profimedia

Burna karijera i još burniji brak

Nina Morić je ušla u svet manekenstva kao tinejdžerka, a svetsku slavu stekla je u Rikijevom Martinovom muzičkom spotu „Livin' La Vida Loca“, koji je bio pun provokativnih snimaka. Ona godinama živi i radi u Italiji, dok je medije punio svojim burnim privatnim životom i brojnim estetskim intervencijama.

Nina Morić sa sinom Foto: Printscreen/Instagram

Njena veza i brak sa Koronom bili su burni od samog početka. Ukupno su 13 godina proveli u braku i dobili su sina Karlosa, a njihovu vezu su obeležile javne svađe, pomirenja i prevare. Korona je prevario Ninu, između ostalog i sa argentinskom manekenkom Belen Rodrigez, sa kojom se ljubio ispod Nininog prozora, dok je ona posmatrala.

Nakon razvoda 2014. godine, sin je otišao kod oca, a bivši supružnici su vodili dugu i mučnu bitku za starateljstvo. Nina je ranije javno optužila Koronu za prevaru, psihološko zlostavljanje, usađivanje kompleksa u nju i da ju je podstakao da se podvrgne brojnim kozmetičkim operacijama.

U jednom trenutku, Nina je progutala veliku količinu tableta, što je njen bivši muž opisao kao pokušaj samoubistva, iako je ona to više puta negirala. Njihov sin je u jednom trenutku bio sa majkom, u drugom sa ocem, a on je optužio oboje da se ne ophode prema njemu kako treba.

