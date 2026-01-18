Slušaj vest

Erik Stonstrit i Džesi Tajler Ferguson, publici zauvek poznati kao Kam i Mičel iz kultne serije "Moderna porodica", ponovo su se sreli, šest godina nakon završetka serije – i to u opuštenoj, gastronomskoj atmosferi.

Povod susreta bilo je Stonstritovo gostovanje u Fergusonovom podkastu "Dinner’s On Me", u kom glumac redovno spaja razgovore s poznatim gostima i ljubav prema hrani. Fotografije otkrivaju da je susret protekao u vedrom raspoloženju, uz obilje smeha i dobre hrane.

"Pa, Džesi Tajler Ferguson mi je okrenuo ruku dovoljno da dođe u podkast", napisao je Stonstrit u najavi epizode iz jednog meksičkog restorana. "Snimili smo ga u restoranu gde sam poslednjih 27 godina jeo više nego što želim da priznam sebi."

Na jednoj od fotografija Stonstrit pozira za stolom prepunim jela, vidno oduševljen, dok na drugoj fotografiji pozira zagrljen s Fergusonom, nasmejan i opušten – baš kao u danima kada su na malim ekranima glumili jedan od najomiljenijih televizijskih parova.

Foto: Profimedia

Obojica su se promenila u odnosu na 2020, kada je serija prestala da se snima. I Stonstrit je pokazao novu, nešto vitkiju figuru nakon što je njegov Kam ostao upamćen kao jedan od najpoznatijih plus sajs televizijskih likova, Ferguson je na prvi pogled zbunio Stonstritove pratioce jer je izgledao staro.

Međutim, u pitanju je bila Stonstritova šala. Naime, 54-godišnji glumac je na svog kolegu stavio "starački" filter, što su kasnije fanovi ukapirali.

Foto: Profimedia

"Stanite, mislila sam da je filter stvaran", "Možemo li da imamo spin-off Kama i Mičela?", "Volim njihove zajedničke šale u kojima se filterom naprave starima", "O moj Bože, umalo sam se zabrinula", "Filter me je ubio ha-ha-ha. Jedva čekam epizodu", "Ovo je sasvim iskreno moja omiljena šala između prijatelja u celom svetu ikada", pišu fanovi.

"Moderna porodica" se emitovala punih 11 sezona i završila 2020. godine, a Kam i Mičel ostali su zapamćeni kao jedan od najsimpatičnijih i najautentičnijih parova u istoriji televizijskih sitkoma.

Iako je od završetka serije prošlo nekoliko godina, ovaj susret pokazuje da hemija između Stonstrita i Fergusona nije nestala, a fanovi širom sveta s oduševljenjem su dočekali njihov novi zajednički trenutak.

(Kurir.rs/ Dnevnik.hr)

