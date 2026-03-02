Slušaj vest

Glumica Gvinet Paltrou pojavila se nedavno u romantičnom filmu u kojem je imala veliki broj seks scena sa svojim kolegom Timotijem Šalameom. Njen 19-godišnji sin Mozes nije baš bio oduševljen tokom premijere koja je održana u San Visente Bangalouzu u Santa Moniki, u Kaliforniji, u petak 9. januara.

Kako kaže, bilo joj je "žao njenog jadnog sina", koji je „želeo da umre“ gledajući majku u tim scenama.

- O, Bože! Moj jadni sin - rekla je Paltrou Demi Mur, koja joj se pridružila na projekciji i razgovoru.

Mozes je jedno od dvoje dece koje Gvinet ima sa bivšim suprugomKrisom Martinom. Takođe, oni imaju i ćerku Epl, koja ima 21 godinu.

Gvinet sa sinom i ćerkom Foto: Angela Weiss / AFP / Profimedia

- Možete li da zamislite kako mu je bilo kada je došao na premijeru u Los Anđelesu? Hteo je da umre - dodala je glumica kroz smeh.

Film "Marti Veličanstveni" predstavlja nam Timotija Šalamea (30) u ulozi Martija Mausera, prodavca cipela koji sanja da postane najbolji stonoteniser na svetu u Njujorku pedesetih godina prošlog veka.

Još u oktobru 2024. godine, Gvinet i Timoti dospeli su u žižu javnosti nakon što su fotografisani kako snimaju strastvene scene u Central Parku.

- Mislim, imamo mnogo seksa u ovom filmu - izjavila je Paltrou kasnije za Vanity Fair, u intervjuu za aprilsko izdanje magazina.

- Mnogo, zaista mnogo.

U drugom intervjuu za Vanity Fair, objavljenom u decembru, glumica je govorila šire o snimanju intimnih scena, uključujući i razlog zbog kog je ranije odbila da snimi jednu takvu scenu sa kolegom iz filma Velika očekivanja, Itanom Houkom.

Govoreći o filmskoj adaptaciji romana Čarlsa Dikensa iz 1998. godine, u kojoj je igrala sa Houkom, Paltrou je rekla da je reditelj Alfonso Kuaron predložio dodatnu seks scenu, ali da je ona to odbila.

- Pomislila sam: ‘O, Bože, moj otac će doživeti srčani udar - rekla je glumica, misleći na svog pokojnog oca Brusa Paltroua. Dodala je i da je tada bila "veoma svesna toga kako bi njen otac i deda reagovali da je vide u takvim scenama".

