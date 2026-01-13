Slušaj vest

Glumac Markus Gilbert, najpoznatiji po ulozi Ruperta Kampbel-Bleka u seriji Riders, preminuo je u 67. godini nakon trogodišnje borbe s rakom grla.

Gilbert, koji je rođen u Bristolu, publici je ostao u sećanju i po pojavljivanjima u kultnoj seriji Doctor Who. Iza sebe je ostavio dvoje dece, Maksi i Aliju. U poslednje vreme bio je u vezi s glumicom i manekenkom Liset Antoni.

Tužnu vest o njegovoj smrti objavila je fan stranica posvećena glumcu na Facebooku. U saopštenju se navodi:

„Danas smo čuli veoma tužnu vest da je Markus izgubio bitku s rakom u nedelju, 11. januara 2026. godine.
Zajedno s njegovim brojnim fanovima širom sveta, tugujemo zbog njegovog odlaska i zauvek ćemo pamtiti radost koju nam je donosio na ekranu, ali i van njega. Počivaj u miru, Markus.“

Markusus Gilbert će ostati upamćen kao harizmatičan glumac koji je svojim ulogama obeležio jednu televizijsku epohu i stekao vernu publiku širom sveta.

