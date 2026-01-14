Slušaj vest

Posle nekoliko godina gotovo potpune povučenosti iz javnog života, Mila Kunis i Ešton Kučer su se ponovo zajedno pojavili na crvenom tepihu, izazvavši lavinu reakcija i komentara.

Na 83. dodeli Zlatnih globusa 2026., održanoj u noći između nedelje i ponedeljka, Kučer i Kunis iznanadili su sve kada su se ponovo pojavljivili na dodeli nagrada nakon četiri godine pauze.

Par je od početka večeri bio lepo raspoložen i nisu marili za brojne poglede koji su bili upućeni ka njima.

Mila je privukla pažnju u elegantnoj crno-belој haljini inspirisanoj modom šezdesetih, dok je Ešton izabrao klasičan, potpuno crn smoking i leptir mašnom. Oboje su bili savršeno skockani baš u stilu koji je dočarao holivudsku jednostavnost i šarm.

Od diskrecije do spektakla

Iako su oboje poznati po tome da više vole povučen život daleko od žute štampe, sinoć im nije smetalo što su svi pogledi bili usmereni baš na njih.

Ovaj par, koji je zajedno još od 2012. i koji se venčao 2015. godine, ima dvoje dece, sina Vajata i sina Dimitrija, ali vrlo retko ih viđamo na ovakvim događajima.

Poslednji put kada su oboje šetali crvenim tepihom bio je Oskar 2022., a nakon toga su izabrali da se povuku iz žiže interesovanja i posvete porodičnom životu i ličnim projektima.

Skandali iz prošlosti koji se nisu zaboravili

Njihov povratak na veliku scenu ipak nije prošao bez podsećanja na turbulentnu eru kroz koju su prošli. Par se suočio sa snažnom kritikom javnosti 2023. godine nakon što su podržali Denija Mastersona, slanjem pisama sudu u kojima su ga hvalili iako je bio optužen za silovanje.

Kasnije je stigla i presuda koja potvrđuje da je uradio zlodelo za koje je optužen, a javnost je svu svoju bes i nezadovoljstvo usmerilo na njih dvoje. Oni su se potom javno izvinili, ali se čini da takav gest nije mogao mnogo da popravi stvari.

Još jedno loše poglavlje njihovih života dovodi se u vezu sa imenom Šona Didi Kombsa, muzičkog producenta koji je 2025. osuđen na zatvorsku kaznu zbog povezanih dela vezanih za prostituciju i druge teške optužbe.

Iako izveštaji navode da Ešton zvanično nije meta istrage, njegovo dugogodišnje prijateljstvo s Kombsom ponovno je bacilo senku na njegov javni imidž i podstaklo spekulacije u medijima i među fanovima.

Nova era ili stara reputacija?

I dok su neki fanovi oduševljeni što su ih ponovo videli zajedno i bez napetosti, drugi i dalje ne mogu da zaborave skandale iz prošlih godina.

Bez obzira na ove kontroverze, Ešton se navodno nada da će novi projekti, uključujući uloge u nadolazećim serijama i filmovima, pomoći da povrati reputaciju u Holivudu.

A dok publika i paparaci nastavljaju da prate svaki njihov korak, jedno je sigurno: kada se Ešton Kučer i Mila Kunis pojave na velikoj sceni, to više nije samo još jedan izlazak. To je holivudski događaj koji izaziva reakcije na sve strane.

