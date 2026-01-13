Slušaj vest

Odmah po objavljivanju pesama za ovogodišnju Doru, ZEVIN (Nives Cilenšek), 22-godišnja vizuelna umetnica i muzičarka izdvojila se kao apsolutni favorit. Pop hitom „My Mind“ istakla je najozbiljniju kandidaturu za odlazak na Evroviziju 2026, a podrška ne prestaje da stiže iz čitavog regiona. Među prvima su reagovale kolege iz Srbije – Konstrakta, Zejna i Filarri, dok su influenserke poput Dunjevače i Ančićke već podelile pesmu sa svojim pratiocima. Uz ogromnu bazu fanova iz celog regiona, publika iz Srbije se već izdvojila kao najbrojnija podrška mladoj umetnici.

Foto: Marija Cerovic Arsenijevic

„My Mind“ je plesni, dinamični pop hit kakav Dora do sada nije imala i koji ispod slojeva energične produkcije skriva intimnu priču o identitetu, pripadnosti i hrabrosti da se ostane veran sebi.

ZEVIN je upravo ono što regionalnoj sceni treba – autorka koja sama diktira svoju muzičku i vizuelnu estetiku. Kompozicija „My Mind“ nastala je u saradnji sa slovenačkim producentom Jerry-jem (Jernej Drnovšek) kao odgovor na ličnu dilemu – otići u svet ili pokušati promeniti zvuk, dok je na aranžmanu radio i srpski muzičar i kompozitor Mihajlo Đorović poznatiji pod imenom Summer Deaths, jedan od idejnih tvoraca Zicer Inc.

Foto: Hernavs/Hernavs

„Pesma je trenutak oslobođenja. Kao osoba mešovitog balkanskog porekla, često sam osećala da ne pripadam nigde u potpunosti. ’My Mind’ slavi prihvatanje sopstvenih korena bez potrebe za prilagođavanjem“, izjavila je ZEVIN.

Muzički video-spot, koji je ZEVIN sama režirala, istražuje kontrast između Balkana kao prostora tradicije i individualnog puta pojedinca koji želi više. Snimanje je bilo pravi poduhvat, jer je ekipa u samo tri nedelje pripremila i snimila materijal koji bi inače zahtevao tri meseca rada. „Imali smo dva seta, ekipa je sobe krečila do četiri ujutru, a u šest smo već snimali. Bio je to pravi kreativni maraton koji savršeno odražava i intenzivno iskustvo priprema za Doru“, otkriva ZEVIN o pozadini nastanka spota.

Foto: Hernavs/Hernavs