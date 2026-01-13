Da li je "My Mind" novi evrovizijski adut Hrvatske? Zevin osvaja region, a podrška stigla iz Srbije od Konstrakte, Zejne i Filarija
Odmah po objavljivanju pesama za ovogodišnju Doru, ZEVIN (Nives Cilenšek), 22-godišnja vizuelna umetnica i muzičarka izdvojila se kao apsolutni favorit. Pop hitom „My Mind“ istakla je najozbiljniju kandidaturu za odlazak na Evroviziju 2026, a podrška ne prestaje da stiže iz čitavog regiona. Među prvima su reagovale kolege iz Srbije – Konstrakta, Zejna i Filarri, dok su influenserke poput Dunjevače i Ančićke već podelile pesmu sa svojim pratiocima. Uz ogromnu bazu fanova iz celog regiona, publika iz Srbije se već izdvojila kao najbrojnija podrška mladoj umetnici.
„My Mind“ je plesni, dinamični pop hit kakav Dora do sada nije imala i koji ispod slojeva energične produkcije skriva intimnu priču o identitetu, pripadnosti i hrabrosti da se ostane veran sebi.
ZEVIN je upravo ono što regionalnoj sceni treba – autorka koja sama diktira svoju muzičku i vizuelnu estetiku. Kompozicija „My Mind“ nastala je u saradnji sa slovenačkim producentom Jerry-jem (Jernej Drnovšek) kao odgovor na ličnu dilemu – otići u svet ili pokušati promeniti zvuk, dok je na aranžmanu radio i srpski muzičar i kompozitor Mihajlo Đorović poznatiji pod imenom Summer Deaths, jedan od idejnih tvoraca Zicer Inc.
„Pesma je trenutak oslobođenja. Kao osoba mešovitog balkanskog porekla, često sam osećala da ne pripadam nigde u potpunosti. ’My Mind’ slavi prihvatanje sopstvenih korena bez potrebe za prilagođavanjem“, izjavila je ZEVIN.
Muzički video-spot, koji je ZEVIN sama režirala, istražuje kontrast između Balkana kao prostora tradicije i individualnog puta pojedinca koji želi više. Snimanje je bilo pravi poduhvat, jer je ekipa u samo tri nedelje pripremila i snimila materijal koji bi inače zahtevao tri meseca rada. „Imali smo dva seta, ekipa je sobe krečila do četiri ujutru, a u šest smo već snimali. Bio je to pravi kreativni maraton koji savršeno odražava i intenzivno iskustvo priprema za Doru“, otkriva ZEVIN o pozadini nastanka spota.
„My Mind“ u osnovi ima potencijal da postane pesma koja će se obračunati sa najvećim pitanjem generacije – otići ili ostati i pokušati ovde napraviti nešto za sebe. Jer na kraju krajeva, njena publika i oni koji će to tek postati kad čuju „My Mind“, odlučiće kako se ta priča završava.