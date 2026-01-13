Ne mogu da ga lociraju

Američka služba maršala (U.S. Marshals Service) uključila se u potragu za glumcem Timotijem Basfildom nakon što je Policijska uprava Albuquerquea (APD) izdala nalog za njegovo hapšenje. Glumca terete za navodno nezakonito seksualno ponašanje prema 11-godišnjim blizancima.

Iz APD-a su za PEOPLE potvrdili da sarađuju s američkim maršalima u pokušaju da lociraju i uhapse Basfielda (68). Služba američkih maršala nije odmah odgovorila na upit magazina za komentar.

Timoti Basfild Foto: Netflix / Everett / Profimedia

Na pitanje da li je glumac do sada lociran, priveden ili uhapšen, portparol APD-a je kratko odgovorio: „Koliko mi je poznato nije.“

U nalogu za hapšenje, do kojeg je došao PEOPLE, policajac Marvin Brovn navodi da su navodne žrtve dvojica jedanaestogodišnjih blizanaca, čiji identiteti nisu objavljeni. Prema tvrdnjama iz dokumenta, jedan od dečaka je izjavio da su incidenti navodno počeli kada je imao sedam godina.

Timoti Basfild je u braku s glumicom Melisom Gilbert. Zvezda serije "The West Wing" i glumica iz Little House on the Prairie, danas 61-godišnjakinja, venčali su se 2013. godine.

Melisa Gilbert Foto: Stephen Lovekin / Shutterstock Editorial / Profimedia

Istraga protiv Basfilda, koji je poznat i kao uspešan televizijski reditelj, pokrenuta je u novembru 2024. godine, nakon što je lekar Univerzitetske bolnice Novog Meksika (UNMH) obavestio policiju o navodnom seksualnom zlostavljanju, navodi se u nalogu.

Roditelji navodnih žrtava izjavili su policiji da su njihova deca bila dečji glumci i da su Basfilda upoznali na snimanju FOX-ove serije The Cleaning Lady, gde je on radio kao reditelj. Serija se emitovala od januara 2022. do juna 2025. godine.