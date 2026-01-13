Slušaj vest

Skot Adams, legendarni karikaturista i autor kultnog stripa Dilbert, preminuo je u 68. godini nakon borbe s rakom prostate.

Poznati crtač i podkaster prošle sedmice bio je smešten u hospis, a vest o njegovoj smrti saopštila je njegova bivša supruga Šeli Mils u utorak, tokom emitovanja njegovog popularnog podkasta Real Coffee With Scott Adams.

Mils je sa suzama u očima rekla da Adams „više nije s nama“, a zatim je pročitala njegovu poslednju poruku, koju je napisao neposredno pre smrti.

Skot Adams Foto: youtube/BraverAngels

„Ako ovo čitate, stvari se za mene nisu dobro završile. Imam još nekoliko stvari da kažem pre nego što odem. Moje telo je izdalo pre mog uma pri punoj sam svesti dok ovo pišem, 1. januara 2026. godine“, navodi se u poruci.

Adams je u njoj naglasio i da je sve odluke u vezi sa svojom imovinom donosio potpuno samostalno:

„Ako se budete pitali o bilo kojoj mojoj odluci u vezi sa nasledstvom ili bilo čime drugim, znajte da sam slobodan od bilo kakvog neprimerenog uticaja to vam obećavam.“

U emotivnom nastavku poruke osvrnuo se i na pitanja vere:

„Mnogi moji hrišćanski prijatelji molili su me da pronađem Isusa pre nego što odem. Nisam vernik, ali moram priznati da mi računica rizika i nagrade u tom slučaju deluje veoma privlačno.“

Adams je otvoreno govorio o svojoj borbi s rakom na svom podkastu, redovno obaveštavajući fanove o zdravstvenom stanju. Početkom ovog meseca rekao je da mu lekari ne daju nadu za oporavak.

„Razgovarao sam juče sa svojim radiologom i vesti su loše, šanse da se oporavim su praktično ravne nuli“, rekao je tada.

„Obavestiću vas ako se to promeni, ali neće.“

Skot Adams ostaje upamćen kao jedan od najuticajnijih savremenih karikaturista, čiji je Dilbert decenijama oštro, duhovito i provokativno komentarisao korporativni svet i savremeno društvo.