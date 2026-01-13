Slušaj vest

Kompanija Silver Air Private Jets, koja je prethodno upravljala čarter letovima za avion, rekla je za PEOPLE da više ne upravljaju tim avionom. Njihova saradnja okončana je u oktobru 2025. godine, nakon promene vlasništva.

Zabeleške FAA pokazuju da je Gulfstream G550, nekada u vlasništvu Kombsove firme LoveAir LLC, nosio registarski broj N1969C. Taj broj više nije registrovan na avion sada nosi oznaku T7-OKS, što ukazuje na registraciju u San Marinu.

Iako iz Kombsovog tima nije stigla izjava za javnost, poznato je da slični modeli ovog aviona vrede između 15 i 30 miliona dolara.

Avion iz 2015. godine ima mat crnu spoljašnjost i bež enterijer, može da primi do 14 putnika, prilagođen je za prevoz kućnih ljubimaca i opremljen je sistemom za zabavu.

Kombs je često fotografisan kako se ukrcava u svoj prilagođeni mat crni avion mesecima pre hapšenja. U martu 2024. avion je leteo iz Kalifornije za Antigvu, dok su federalni agenti vršili pretres njegovih kuća u Los Anđelesu i Majamiju, prema podacima o letovima iz tog perioda.

U julu iste godine, Kombs je na Instagramu objavio snimak sebe kako se ukrcava u avion, sa podmetačem „Kombs Air“ na stepenicama. Na kraju videa rekao je: „Nema mesta kao kod kuće.“

Presuda i kazna

Paf Dedi, poznatiji sad i kao Šon Didi Kombs je u julu osuđen na 50 meseci zatvora zbog dva krivična dela vezana za prostituciju. Uz uračunato vreme provedeno u pritvoru, očekuje se da će provesti oko tri godine iza rešetaka.

Sudija Arun Subramanian takođe mu je odredio pet godina nadziranog puštanja i novčanu kaznu od 500.000 dolara, što je maksimalna dozvoljena kazna.

Tokom izricanja presude, Kombs je držao glavu nagnutu, ramena savijena i ruke spojene. Pre izricanja presude, izvinio se bivšim devojkama, prijateljima i porodici, nazivajući svoje ponašanje „odvratnim, sramotnim i bolesnim“. Dodao je da njegova deca „zaslužuju bolje“ i priznao da je razočarao svoju majku kao sin.