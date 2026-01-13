Paf Dedi prodao avion nakon što je osuđen za dva krivična dela: Kad čujete koliko vredi, zanemećete
Šon Didi Kombs prodao je svoj mat crni privatni avion Gulfstream G550 u oktobru, šest meseci nakon što je u julu osuđen na saveznom sudu zbog dva krivična dela vezana za prostituciju.
Kompanija Silver Air Private Jets, koja je prethodno upravljala čarter letovima za avion, rekla je za PEOPLE da više ne upravljaju tim avionom. Njihova saradnja okončana je u oktobru 2025. godine, nakon promene vlasništva.
Zabeleške FAA pokazuju da je Gulfstream G550, nekada u vlasništvu Kombsove firme LoveAir LLC, nosio registarski broj N1969C. Taj broj više nije registrovan na avion sada nosi oznaku T7-OKS, što ukazuje na registraciju u San Marinu.
Iako iz Kombsovog tima nije stigla izjava za javnost, poznato je da slični modeli ovog aviona vrede između 15 i 30 miliona dolara.
Avion iz 2015. godine ima mat crnu spoljašnjost i bež enterijer, može da primi do 14 putnika, prilagođen je za prevoz kućnih ljubimaca i opremljen je sistemom za zabavu.
Kombs je često fotografisan kako se ukrcava u svoj prilagođeni mat crni avion mesecima pre hapšenja. U martu 2024. avion je leteo iz Kalifornije za Antigvu, dok su federalni agenti vršili pretres njegovih kuća u Los Anđelesu i Majamiju, prema podacima o letovima iz tog perioda.
U julu iste godine, Kombs je na Instagramu objavio snimak sebe kako se ukrcava u avion, sa podmetačem „Kombs Air“ na stepenicama. Na kraju videa rekao je: „Nema mesta kao kod kuće.“
Presuda i kazna
Paf Dedi, poznatiji sad i kao Šon Didi Kombs je u julu osuđen na 50 meseci zatvora zbog dva krivična dela vezana za prostituciju. Uz uračunato vreme provedeno u pritvoru, očekuje se da će provesti oko tri godine iza rešetaka.
Sudija Arun Subramanian takođe mu je odredio pet godina nadziranog puštanja i novčanu kaznu od 500.000 dolara, što je maksimalna dozvoljena kazna.
Tokom izricanja presude, Kombs je držao glavu nagnutu, ramena savijena i ruke spojene. Pre izricanja presude, izvinio se bivšim devojkama, prijateljima i porodici, nazivajući svoje ponašanje „odvratnim, sramotnim i bolesnim“. Dodao je da njegova deca „zaslužuju bolje“ i priznao da je razočarao svoju majku kao sin.