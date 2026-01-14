Slušaj vest

Poznati holivudski glumac Kifer Saterlend priveden je u Los Anđelesu u ponedeljak u ranim jutarnjim satima, nakon incidenta u kojem je, prema navodima policije, fizički napao vozača vozila za deljenje prevoza i uputio mu ozbiljne pretnje.

Saterlend, koji je svetsku slavu stekao ulogom Džeka Bauera u popularnoj televizijskoj seriji 24, uhapšen je na licu mesta, a potom sproveden u pritvor. Prema dostupnim podacima iz okružnog zatvora, glumac je pušten nakon što je položio kauciju u iznosu od 50.000 dolara (oko 43.000 evra).

Incident u srcu Holivuda

Kako je saopštila Policijska uprava Los Anđelesa, patrola je reagovala na poziv oko 00.15 časova, nakon dojave o fizičkom obračunu u blizini raskrsnice Sunset bulevara i Ferfaks avenije, u samom srcu Holivuda.

Tokom istrage utvrđeno je da je Saterlend ušao u vozilo namenjeno prevozu putnika putem aplikacije, nakon čega je, iz za sada neutvrđenih razloga, fizički nasrnuo na vozača i uputio mu, kako policija navodi, „kriminalne pretnje“.

Glumac je odmah uhapšen, dok je vozač, prema zvaničnim informacijama, prošao bez povreda koje bi zahtevale medicinsku intervenciju.

Sudski epilog tek sledi

Iz policije navode da je protiv Saterlenda pokrenut postupak, a njegovo prvo pojavljivanje pred sudom zakazano je za 2. februar. Predstavnik glumca se, uprkos upitu medija, do utorka nije oglasio povodom ovog slučaja.

Očekuje se da će narednih dana biti poznato više detalja o incidentu koji je uzdrmao holivudsku javnost.

