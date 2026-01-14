Rijana u novoj reklami fotosesiji za kolekciju 'Savage x Fenty' za Dan zaljubljenih

Svetska muzička zvezda Rijana i njen partner A$AP Roki dočekali su svoje treće dete – ćerku Roki Ajriš – krajem 2025. godine, čime je popularna pevačica postala majka troje dece, nakon što je prethodno u bliskoj budućnosti rodila sinove RZA i Rajota.

Iako je tek nedavno prošla kroz uzastopne trudnoće, Rijana je već izazvala lavinu reakcija među fanovima nakon što je progovorila – barem indirektno – o mogućnosti još jedne trudnoće, kao i o svom dugo očekivanom povratku muzici.

Rijana i Asap Roki Foto: Quadir Moore/BFA.com / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prvo pojavljivanje sa ćerkom na Barbadosu

Pevačica je prvi put viđena u javnosti sa svojom novom bebom tokom odmora u rodnom Barbadosu u januaru ove godine. Fotografije sa putovanja brzo su postale viralne na društvenim mrežama, a fanovi su sa oduševljenjem komentarisali njen opušteni, majčinski izgled i činjenicu da Rijana deluje srećnije nego ikad.

Fanovi očekuju novu muziku

Međutim, dok Rijana uživa u svom porodičnom životu, njenim fanovima je sve teže da sakriju svoje nestrpljenje kada je u pitanju muzika. Njen poslednji album, „ANTI“, ove godine slavi 10. godišnjicu, što znači da je prošla cela decenija otkako je pevačica objavila novi solo album. Hitovi poput „Work“ su i dalje relevantni, ali fanovi žele novo poglavlje.

Komentar koji je zapalio internet

Iskra nade se pojavila nakon što je britanska rijaliti zvezda Montana Braun, bivša učesnica emisije „Love Island“, objavila na društvenim mrežama:

„Razmišljam da li treba da budem vruća i seksi 2026. ili ponovo trudna.“

Rijanin odgovor je stigao brzo — i bio je dovoljan da zapali internet:

„Čekaj! Znači nisam luda? Dogovoreno!“

Iako pevačica ovom izjavom nije ni potvrdila ni demantovala planove za novu trudnoću, mnogi njen dvosmisleni komentar tumače kao znak da bi povratak muzici konačno mogao biti blizu.

Turneja ili četvrta beba?

Dok se glasine o svetskoj turneji i novom albumu nastavljaju, fanovi mogu bar da se uteše činjenicom da Rijana — barem — razmišlja o povratku na scenu. Ostaje da se vidi da li će pre toga uslediti još jedna trudnoća ili dugo očekivani album.

Jedno je sigurno — šta god Rijana odluči, svet će pažljivo pratiti svaki njen potez.

