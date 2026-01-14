Slušaj vest

Film „Spasavanje redova Rajana“ već decenijama važi za jedno od najznačajnijih ostvarenja ratnog žanra. Njegov sirovi, nemilosrdni realizam ostavio je dubok trag u filmskoj industriji i kasnije snažno uticao na naslove poput „Dankirka“, „Hacksaw Ridgea“ i mini-serije „The Pacific“.

Režiser Stiven Spilberg ratnim temama nije pristupio površno. Kako je više puta isticao, interesovanje za ovaj deo istorije razvilo je još u detinjstvu, slušajući potresne priče svojih roditelja o Holokaustu i Drugom svetskom ratu. Dodatni uticaj imala je i činjenica da je njegov otac od 1942. godine služio u američkom vazduhoplovstvu, što je Spilbergov pogled na rat učinilo ličnim i duboko emotivnim.

Film Spasavanje redova Rajana

Brutalnost koja prevazilazi čuvenu Normandiju

Film iz 1998. godine, u kojem glavnu ulogu tumači Tom Henks, prati kapetana Džona Milera i njegov vod na opasnoj misiji spasavanja vojnika iza neprijateljskih linija. Iako se iskrcavanje u Normandiji često navodi kao jedna od najrealističnijih ratnih scena ikada snimljenih, upravo jedan intimniji i tiši trenutak nasilja ostavio je najteži utisak.

Reč je o brutalnoj borbi prsa u prsa u kojoj lik vojnika Mališa biva ubijen nožem. Ta scena bila je toliko uznemirujuća da su je čak i članovi glumačke ekipe smatrali gotovo nepodnošljivom za gledanje.

Film Spasavanje redova Rajana

Spilbergova dilema: da li je prešao granicu?

Nakon prve interne projekcije, Spilberg je ozbiljno sumnjao da je u toj sceni otišao predaleko. Intenzitet i realizam prizora izazvali su nelagodnost među prisutnima, a pojedini članovi ekipe otvoreno su izrazili zabrinutost.

Glumac Adam Goldberg, koji je u filmu tumačio vojnika Mališa, kasnije se prisetio nastanka te sekvence.

Adam Goldberg, koji je u filmu Spasavanje redova Rajana tumačio vojnika Mališa

– U početnoj verziji trebalo je samo da budem pogođen u završnoj bici, ali je kapetan predložio borbu prsa u prsa jer sam tokom obuke bio vešt sa bajonetom – ispričao je Goldberg za Far Out Magazine.

Dodao je da je scena u ranoj montaži bila još drastičnija.

– U gruboj verziji bilo je mnogo više detalja. Spilbergov tehničar za projekcije rekao je da to ne može da ostane u filmu jer je previše bolno za gledanje – naveo je glumac, ističući da je tada bilo i znatno više vrištanja od bola.

Scene koje i danas proganjaju gledaoce

Goldberg je kasnije priznao da nije u potpunosti zadovoljan sopstvenom glumom, ali da je iskustvo snimanja ostavilo snažan lični trag.

– Bilo je to izuzetno snažno iskustvo, a još snažniji bio je odjek filma, posebno među ratnim veteranima – rekao je.

Film Spasavanje redova Rajana

Prema njegovim rečima, i danas mu prilaze ljudi koji priznaju da ih scena u kojoj je Mališ izboden nožem i dalje proganja. Upravo takve reakcije potvrđuju zašto se „Spasavanje redova Rajana“ i dalje smatra jednim od najpotresnijih i najupečatljivijih ratnih filmova u istoriji kinematografije.

