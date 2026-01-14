Ovako su Lazar i Anica dočekali srpsku Novu godinu: Glumac i njegova izabranica znaju kako da uživaju (Foto)
Od kada je postalo poznato da su Anica Lazić (34) i Lazar Ristovski (73) u emotivnoj vezi, interesovanje javnosti ne jenjava. Razlika u godinama mesecima je glavna tema komentara, ali glumački par ne krije da im ona ne predstavlja prepreku i da funkcionišu skladno.
Njih dvoje su više puta isticali da se odlično razumeju, a sada su pokazali i kako su zajedno dočekali pravoslavnu Novu godinu.
Opustena atmosfera u porodičnom domu
Anica je na svom Instagram profilu podelila fotografiju nastalu u porodičnom domu, koja je brzo privukla pažnju i izmamila osmehe. Na slici se vidi kako ona i Lazar sede opušteno, sa podignutim nogama na stolu, oboje u vunenim čarapama, što je mnogima delovalo simpatično i prirodno.
Objava je doživljena kao još jedan dokaz njihove bliskosti i ležernog odnosa, uprkos konstantnom interesovanju javnosti.
Anica o pritisku i komentarima
Podsetimo, Anica je ranije otvoreno govorila o pritisku koji trpi zbog veze sa 39 godina starijim glumcem. Tada je istakla da joj u početku nije bilo lako da se nosi sa reakcijama.
"Da priznam da mi je prva dva ili tri dana bio izazov da podnesem toliku količinu pritiska. Sada već i ne gledam, da budem iskrena, jer nekako se najviše piše o razlici u godinama, a Lazar i ja to i ne osećamo. Ima jedan momenat kada se oseti razlika u godinama, a to je kada jedemo palačinke, ja jedem sa kremom, a on za džemom i orasima. Tada osetimo, i to je to. Očigledno je to nešto što je tako i meni je žao što se žene danas kad napune četrdeset godina već nazivaju babama i kao da je starenje i imati neke određene godine danas sramota. Volela bih da budem baba jednog dana i meni je to cilj. Uvek sam bila okružena starijima od sebe i takva sam od kada sam se rodila, sve moje drugarice su starije od mene. Da li je to zrelost, ne znam, ali prosto mi je takav horoskop, bog mi je tako dao. Što se nas dvoje tiče, ta razlika u godinama je kod nas najmanje važna, a u medijima je najvažnija", rekla je ona za "Blic".
Godine kao sporedna stvar
Iako su u fokusu javnosti upravo zbog razlike u godinama, Anica i Lazar nastavljaju da pokazuju da im je međusobno razumevanje daleko važnije od tuđih komentara. Njihove objave na društvenim mrežama i javni nastupi svedoče o odnosu koji, kako sami kažu, funkcioniše bez opterećenja brojevima.
