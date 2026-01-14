Slušaj vest

Kako je prolazila svečana dodela Zlatnog globusa, svi pogledi su bili usmereni ka "after partiju" na kom su se očekivale brojne zvezde, a među njima i Dženifer Lopez.

Jedno je sigurno, niko nije ni pogledao u oči Džej Lo pored onakvog dekoltea koji je pokazala. Latino diva je obukla usku šljokičastu haljinu prekrivenu resama, koja savršeno prati liniju tela tako da pevačica jedva diše.

Dženifer Lopez Foto: The Daily Stardust / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Grudi je, naravno, istakla u prvi plan i jedino što je dodala je bila efektna ogrlica isto toliko "šljašteća" koliko i haljina. Ako je neko i pogledao u lice Džej Lo, videla se jaka večernja šminka i osmeh koji nije skidala tokom cele večeri.

Poznato je da Dženifer Lopez obožava visoke štikle, a ako imaju i platformu - onda je to pun pogodak! Odabir je ovog puta pao na krem sandale sa platformom koje su se jedva i videle od haljine.

Još jedno u nizu savršenih izdanja slavne latino dive.

(Kurir.rs/Superžena)

