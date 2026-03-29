Film reditelja Džejmsa Kamerona postao je kulturološki fenomen krajem 90-ih – film je i dalje omiljen među pripadnicima različitih generacija, a pesma „My Heart Will Go On“ Selin Dion i brojni čuveni citati iz filma ostali su urezani u pamćenje svih gledalaca.

U glavnim ulogama su Kejt Vinslet i Leonardo Dikaprio, a Titanik prikazuje neočekivanu ljubavnu priču između bogate Rouz i putnika treće klase, Džeka Dosona.

Film ima veliku i posvećenu bazu fanova, koji često ponovo gledaju ovaj klasik iz 1997. godine kako bi osetili magiju – ali usput i uočili nekoliko grešaka.

I dok su Vinslet i Dikaprio postali velike zvezde, svi koji su imali makar malu ulogu u filmu stekli su ozbiljan status, uključujući i Aleks Ovens Sarno, koja je igrala mladu putnicu treće klase, Koru.

Aleks Ovens Sarno Foto: Printskrin/jutjub

Svi koji su gledali Titanikverovatno pamte malu devojčicu koja je zaljubljena u Džeka, sedi sa njim dok on crta ili postaje pomalo ljubomorna na Rouz koja mu privlači pažnju na plesu u trpezariji treće klase – dok je Džek podseća da je ona „i dalje njegova najbolja devojka“.

Međutim, poslednji put je vidimo sa porodicom dok brod tone i oni su zarobljeni u prostorijama treće klase, dok voda polako popunjava prostor oko njih.

Lako je pretpostaviti da nisu preživeli potapanje.

Prema Ovens Sarno, trebalo je da postoji produženi deo te scene, koji prikazuje kako se ona utapa.

Govoreći u podkastu „After We Wrap“ mnogo godina nakon snimanja filma, glumica je rekla:

Aleksandrija Ovens-Sarno u filmu Titanik sa Leonardom DiKapriom Foto: Supplied by LMK / ipa-agency.net / IPA / Profimedia

„Za mene, stvar koja me oduševila u vezi sa iskustvom snimanja Titanika bila je zapravo scena utapanja. Ona je bila ozbiljno odbijena od strane mama.“

Međutim, Kameron je želeo da scena ostane u filmu, što je dovelo do toga da je Ovens Sarno izvela sopstveni kaskaderski trik.

Nastavila je:

„To je bilo previše. Kada su prikazivali Titanik test publici, publika je rekla: ‘Ne. Nećemo gledati kako ona umire.'“

Iako je scena izbačena iz finalnog proizvoda, rekla je da postoji „negde na YouTube-u, za sve koji su radoznali“.

Ovo je bila prva uloga Ovens Sarno u filmu, koju su ubrzo nakon izlaska filma počeli da prepoznaju na ulici.

„Počeli su da me prilaze na ulici, kao, ‘O moj bože, da li si ti Kora?'“ rekla je. „Ljudi me vide i prepoznaju ko sam.“

Ali nije samo Ovens Sarno bila ponosna na svoju ulogu, jer je rekla da je njena baka često hvalila unuku, govoreći svima: „Ovo je moja mala devojčica, i ona je bila u Titaniku.“

