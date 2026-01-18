Slušaj vest

Fejruz, jedna od najvećih muzičkih ikona Bliskog Istoka i glas koji je obeležio čitave generacije, suočila se sa nezamislivim gubicima u kratkom vremenskom razmaku. Za manje od pola godine izgubila je oba sina, što se smatra jednim od najtežih perioda u njenom životu.

Krajem jula preminuo je njen stariji sin Zijad Rahbani, ugledni kompozitor, pijanista i dramski autor, a sada je iz Libana stigla i vest o smrti mlađeg sina Halija, koji je od detinjstva bio paralizovan.

Reakcije javnosti i strah za zdravlje slavne pevačice

Vest o Halijevoj smrti potresla je libansku javnost, a oglasio se i ministar informisanja Pol Morkos, istakavši: "Ovo je bolan, pretežak gubitak za uglednu porodicu koja je Libanu i svetu ostavila neprocenjivo umetničko nasleđe".

Fejruz, koja danas ima 91 godinu, navodno je potpuno slomljena tugom, zbog čega mnogi njeni sunarodnici izražavaju zabrinutost za njeno zdravstveno stanje.

Život i karijera legende arapske muzike

Pravo ime umetnice koju su nazivali "Ptica Istoka" i "Glas Libana" jeste Nuhad Vadi Hadad. Rođena je u novembru 1934. godine u Bejrutu, a prvi muzički koraci vezani su za školski hor, krajem četrdesetih godina prošlog veka.

Vrlo brzo je postala jedno od najprepoznatljivijih imena arapske muzike, a njena karijera odvela ju je i na najveće svetske scene. Nastupala je u prestižnim dvoranama poput londonskog "Rojal Albert hola", njujorškog "Linkoln centra", pariske "Olimpije" i atinskog "Odeona Heroda Atičkog".

Sa više od 80 muzičkih izdanja i preko 150 miliona prodatih albuma, Fejruz se svrstala među najuspešnije izvođače svih vremena.

Porodica i lične tragedije

Fejruz potiče iz hrišćanske porodice – majka joj je bila pripadnica sirijske orijentalno-pravoslavne crkve, dok je otac bio maronit. Godine 1955. udala se za priznatog kompozitora i producenta Asija Rahbanija, sa kojim je dobila četvoro dece.

Nakon Asijeve smrti 1986. godine, porodicu je pogodila još jedna tragedija – starija ćerka Lajal preminula je u 29. godini, nakon moždanog udara.

Gubitak sinova i poslednje dete

Zijad Rahbani nastavio je očevim stopama i izgradio značajno ime u umetničkom svetu, ali je prošlog leta preminuo od posledica srčanog udara. Manje od šest meseci kasnije, Fejruz je ostala i bez mlađeg sina Halija.

Hali je u ranom detinjstvu oboleo od meningitisa, nakon čega je ostao vezan za invalidska kolica. Tokom celog života majka je brinula o njemu i bila mu najveća podrška. Danas je uz Fejruz ostala samo mlađa ćerka Rima, koja ima 60 godina i bavi se umetnošću.

