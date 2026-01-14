Slušaj vest

Američki glumac Leonardo Dikaprio nasmejao je obožavaoce svojim reakcijama na dodeli Zlatnih globusa. Snimljen je tokom razgovora sa isprva nepoznatom osobom, a video njegovih reakcija ubrzo je postao viralan.

Društvene mreže preplavila su nagađanja s kim je Leonardo razgovarao i o čemu je pričao, a naknadno su obožavaoci rekli da je verovatno razgovarao sa koleginicom Tejanom Tejlor.

Razgovor o K-popu

Viralan video komentarisala je i čitačica sa usana, Džeki Dži, koja je otkrila da je Dikaprio raspravljao o koleginicama izrazima lica tokom dela emisije u kojem je u fokusu bila K-pop muzika.

"Gledao sam te s onim K-popom. Ti si bila zbunjena, kao: "Ko je K-pop? Jesu li oni? Je li to?" Smejali smo se - bili smo kao: "Je li to? Je li to K-pop?", rekao je kroz smeh, kako tvrdi Džeki, poznata kreatorka sadržaja.

Osim što je razgovarao sa koleginicom, glumac je pokazivao na svoje oči, zatim razigrano na osobu izvan kadra, dajući joj do znanja da je "posmatrao", a potom je mahnuo prstima i pljeskao.

Interakcija sa Džulijom Roberts

Pored razgovora o popularnoj korejskoj muzici, Leonardo je privukao pažnju i zbog interakcije sa glumicom Džulijom Roberts. Nakon što su se fotografisali, snimljen je kako pokriva usta i više puta govori: "To je zvezdana noć".

U još jednom viralnom videu, Dikaprio je tokom reklama razgovarao sa nekim ko je sedeo za drugim stolom, a njegovi smešni izrazi lica oduševili su fanove, jer je njegovo ponašanje bilo prilično neočekivano.

Leonardo Dikaprio na dodeli Zlatnog globusa 2026
Leonardo Dikaprio na dodeli Zlatnog globusa 2026 Foto: CHRIS CHEW / UPI / Profimedia

Neočekivana razigranost

Leonardo, inače poznat po svojoj privatnosti, pokazao je obožavaocima svoju razigranu stranu. Njegove reakcije nisu bile ograničene samo na pauze za reklame, već je sa sličnim izrazima lica reagovao i na šale voditeljke Niki Glejzer, koja se našalila na njegov račun.

Niki je u svom monologu spomenula Epstajnove dokumente i Leonardov ljubavni život, posebno se šaleći na račun njegove reputacije da izlazi sa ženama mlađim od 25 godina:

Niki Glejzer na Zlatnim globusima pravila šale na račun Leonarda Dikapria
Niki Glejzer na sceni Zlatnih globusa u hotelu Beverli Hilton u Los Anđelesu i Leonardo Dikaprio Foto: printscreen/youtube/apt

"Kakvu si karijeru imao. Bezbroj kultnih uloga. Radio si sa svakim velikim režiserom, osvojio tri Zlatna globusa i Oskara. Najimpresivnija stvar je što si sve to postigao pre nego što ti je devojka napunila 30 godina. Suludo", rekla je ona, na šta se glumac nasmejao.

(Kurir.rs/Jutarnji)

Ne propustitePop kulturaGlavna zvezda na dodeli Zlatnog globusa bio je dečak od šest godina: Šetao je sam crvenim tepihom u preslatkom odelu, a evo ko je on (FOTO)
Djuk Meklaud
Pop kulturaOvo mora da je bilo neprijatno: Glumica prišla da se pozdravi sa dečkom Kajli Džener i ponizila starletu
Timoti Šalame i Kajli Džener na dodeli Critics Choice nagrada
Pop kultura"Nije mesto i vreme, dosadan si" Čitač s usana otkrio o čemu su razgovarali Kajli Džener i Timoti Šalame na dodeli Zlatnog globusa
Timoti Šalame i Kajli Džener na dodeli filmskih nagrada po izboru kritičara 2026 u Holivudu
Pop kultura"Ona svetska klasa, on suvi prosek": Glumica dominira pored 11 godina mlađeg supruga, pokupili svu pažnju
Prijanka Čopra i Nik Džonas na Zlatnim globusima 2026

Pogledajte video: Selma Hajek na dodeli Zlatnih globusa 2023

SALMA HAJEK U NIKAD DUBLJEM DEKOLTEU! Zlatni globus pucao od glamura, a ova MEGA ZVEZDA i posle porođaja izgleda BRUTALNO! Izvor: Kurir televizi