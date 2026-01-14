Slušaj vest

Američki glumac Leonardo Dikaprio nasmejao je obožavaoce svojim reakcijama na dodeli Zlatnih globusa. Snimljen je tokom razgovora sa isprva nepoznatom osobom, a video njegovih reakcija ubrzo je postao viralan.

Društvene mreže preplavila su nagađanja s kim je Leonardo razgovarao i o čemu je pričao, a naknadno su obožavaoci rekli da je verovatno razgovarao sa koleginicom Tejanom Tejlor.

Razgovor o K-popu

Viralan video komentarisala je i čitačica sa usana, Džeki Dži, koja je otkrila da je Dikaprio raspravljao o koleginicama izrazima lica tokom dela emisije u kojem je u fokusu bila K-pop muzika.

"Gledao sam te s onim K-popom. Ti si bila zbunjena, kao: "Ko je K-pop? Jesu li oni? Je li to?" Smejali smo se - bili smo kao: "Je li to? Je li to K-pop?", rekao je kroz smeh, kako tvrdi Džeki, poznata kreatorka sadržaja.

Osim što je razgovarao sa koleginicom, glumac je pokazivao na svoje oči, zatim razigrano na osobu izvan kadra, dajući joj do znanja da je "posmatrao", a potom je mahnuo prstima i pljeskao.

Interakcija sa Džulijom Roberts

Pored razgovora o popularnoj korejskoj muzici, Leonardo je privukao pažnju i zbog interakcije sa glumicom Džulijom Roberts. Nakon što su se fotografisali, snimljen je kako pokriva usta i više puta govori: "To je zvezdana noć".

U još jednom viralnom videu, Dikaprio je tokom reklama razgovarao sa nekim ko je sedeo za drugim stolom, a njegovi smešni izrazi lica oduševili su fanove, jer je njegovo ponašanje bilo prilično neočekivano.

Leonardo Dikaprio na dodeli Zlatnog globusa 2026 Foto: CHRIS CHEW / UPI / Profimedia

Neočekivana razigranost

Leonardo, inače poznat po svojoj privatnosti, pokazao je obožavaocima svoju razigranu stranu. Njegove reakcije nisu bile ograničene samo na pauze za reklame, već je sa sličnim izrazima lica reagovao i na šale voditeljke Niki Glejzer, koja se našalila na njegov račun.

Niki je u svom monologu spomenula Epstajnove dokumente i Leonardov ljubavni život, posebno se šaleći na račun njegove reputacije da izlazi sa ženama mlađim od 25 godina:

Niki Glejzer na sceni Zlatnih globusa u hotelu Beverli Hilton u Los Anđelesu i Leonardo Dikaprio Foto: printscreen/youtube/apt

"Kakvu si karijeru imao. Bezbroj kultnih uloga. Radio si sa svakim velikim režiserom, osvojio tri Zlatna globusa i Oskara. Najimpresivnija stvar je što si sve to postigao pre nego što ti je devojka napunila 30 godina. Suludo", rekla je ona, na šta se glumac nasmejao.

