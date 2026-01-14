Slušaj vest

Prvo mesto zauzela je pesma Blinding Lights od The Weeknda, koja je preslušana 4.640 milijardi puta. Ova pesma najveću je popularnost stekla u martu 2020. godine kada je poslužila kao soundtrack za TikTok izazov i od te godine zauzela je poziciju najbolje pesme godine. Takođe, smatra se najboljom pesmom svih vremena na Billboardovoj listi.

Popularni britanski pop pevač Ed Širannašao se na drugom mestu s pesmom iz 2017. The Shape of You, koja mu je donela i Gremi nagradu za najbolju pop solo muzičku izvedbu.

Na trećem mestu je pesma Luisa Kapaldija Someone You Loved, koja je ujedno i prvi hit na njegovom prvom albumu iz 2019. godine.

Četvrto mesto zauzela je pesma Harija Stajlsa As It Was, a nakon nje slede pesme Starboy od The Weeknda, Sunflower od Post Malonea, One Dance od Drejka, Sweater Weather od The Neighbourhooda, Stay od The Kid Laroi i Believer od Imagine Dragonsa.

Takođe, Spotify je nedavno objavio da je Tejlor Svift najstreamanija izvođačica na globalnom nivou u 2024. godini. Tu titulu ponela je drugu godinu zaredom, zahvaljujući objavi albuma The Tortured Poets Department, koji je najstreamaniji album godine na Spotifyu. Tejlor je imala 26,6 milijardi streamova u proteklih 12 meseci. Nakon nje, najviše streamani su bili The Weeknd, Bad Bunny, Drejk i Bili Ailiš.

Tejlor Svift
Tejlor Svift Foto: Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia

(Kurir.rs/Idjtv)

