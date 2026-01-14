Slušaj vest

Glumica Dženifer Lorensse 2019. godine udala za istoričara umetnosti Kuka Maronea, a nedavno je otkrila na koji način svoj brak održava "živim".

Njih dvoje svoj život uglavnom drže dalje od očiju javnosti, a prvi put je o njihovoj vezi počelo da se priča 2018. godine, nakon što ih je upoznao zajednički prijatelj.

Veili su se februaru 2019. godine, a venčali u oktobru iste godine, a u proteklih nekoliko godina postali su roditelji dvoje dece.

Ona je 12. januara gostovala u podkastu "SmartLess" i podelila je tom prilikom pravilo kojeg se ona i njen suprug pridržavaju, a koje im pomaže u svakodnevici.

Oskarovka je u razgovoru sa voditeljima Džejsonom Bejtmenom, Šonom Hajesom i Vilom Arnetom, otkrila da su Kuk i ona sušte suprotnosti i da je njen muž osoba koja sve drži pod kontrolm.

- Udala sam se za nekoga ko je moja suprotnost. Da. On je toliko organizovan- rekla je.

- Kod njega je sve na svom mestu. A ja recimo, moram da pazim da zatvaram vrata ormara i imam neke svoje sitnice koje se stvarno trudim da odradim.

Dženifer je priznala da joj je teško da se drži rasporeda, ali da je otkako je postala majka shvatila koliko to zapravo znači.

- Sada razumem, razumem. Deca imaju veoma strog raspored. Znate, to je kao doručak, 7:30.- ispričala je mlada glumica.

Pa su zato uveli posebno pravilo koje važi u njihovoj kući.

- Da nam odnos ne upadne u rutinu, imam 15 minuta fore-objasnila je glumica.

Premda glumica veoma retko govori o suprugu, ona je nakon veridbe za Entertainment Tonight rekla da je Maroni "jednostavno najbolja osoba koju je ikad upoznala" dodavši da je odluka da se uda bila veoma laka.

Jednom prilikom je za Vanity Fair rekla da joj je odlazak u kupovinu sa mužem jedna od omiljenih zajedničkih aktivnosti,.

- Stvarno volim da idem s njim u prodavnicu po namirnice. Ne znam zašto, ali to me jako veseli. Možda zato što je to gotovo metafora za brak U redu, imamo spisak Ovo nam treba. Radimo zajedno i to zajedno rešimo.

