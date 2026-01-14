Slušaj vest

Leticija Cuni (53), finalistkinja popularnog takmičenja "Britain’s Got Talent", i njena partnerka Šeril Pjer (47)poginule su u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 28. decembra. Incident se desio na putu A10, u blizini Čiteringa u Kembridžširu.

U nesreći su učestvovala dva vozila: srebrni BMW 520D kojim je upravljala Leticija, i beli Nissan Qashqai.

Hapšenje osumnjičenog

Policija je u vezi sa nesrećom uhapsila muškarca (54) iz Hadenhama, koji se sumnjiči za izazivanje smrti opasnom vožnjom, uključujući vožnju pod dejstvom narkotika i posedovanje droge A klase. On je kasnije pušten uz kauciju, sa obavezom da se javi policiji 27. marta.

Istražuje se uzrok nesreće

Istraga je u toku, a zvaničnici ističu da se pažljivo proveravaju svi detalji nesreće kako bi se utvrdilo tačno kako je do tragičnog incidenta došlo.

Leticija Cuni je poznata po svom učešću u "Britain’s Got Talent", dok je njena partnerka Šeril Pjer bila cenjena u lokalnoj zajednici. Njihova smrt izazvala je brojne reakcije i tugu među fanovima i prijateljima.

