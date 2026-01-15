Slušaj vest

Dodela Zlatnih globusa, 83. po redu, ostavila je što se tiče mode pomalo nedorečen utisak. Mnogi su očekivali mnogo više od zvezda na crvenom tepihu, ali daleko od toga da nije bilo sjajno obučenih dama koje su plenile pažnju u hotelu Beverli Hilton u Los Anđelesu.

Jedna od najbolje odevenih je bez sumnje bila i australijska glumica Rouz Birn, koja je osvojila i Zlatni globus u kategoriji najbolje glumice u filmskom mjuziklu ili komediji za film "Da imam noge, šutnula bih te"

Ona se na crvenom tepihu pojavila u raskošnoj zelenoj Chanelhaljini, koja je imala ručno izvezene perle i kristale .

Rouz Birn Foto: Xavier Collin/Image Press Agency / The Mega Agency / Profimedia, Image Press Agency / ddp USA / Profimedia, Xavier Collin/Image Press Agency / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Svilena kreacija je pratila liniju tela. U gornjem delu je imala dubok V dekolte i po obodima perlice i kristale, a od struka do poda je bila ravnog kroja i spuštala se u blagi šlep. Detalj u predelu struka koji se spuštao do poda je dodatno doprineo atraktivnosti same haljine.

- Svidela mi se prekrasna, jednostavna elegancija haljine s tako odvažnom bojom. To je vrlo jedinstvena i vrlo Chanelova kombinacija. Svideli su mi se i detalji na zadnjoj strani haljine, te naznaka drame s šlepom- izjavila je glumica za britanski Vogue.

Za izradu 4.660 vezenih detalja je bilo potrebo 210 sati ručnog rada, a svojom pojavom, haljina je oživela uspomene na legendarni modni trenutak Kire Najtli koja je impresionirala sve u čuvenoj zelenoj haljini u filmu "Atonement".

Rouz Birn je svoj izgled upotpunila nakitom Chanel Tweed kolekcije: Frangé minđušama, Brodé prstenom i narukvicom od 18-karatnog belog zlata Motif Russe.

Rouz Birn
Rouz Birn Foto: Steven/AFF-USA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kada je reč o savršeno usklađenom glamuru, glumica je angažovala dugogodišnjeg šminkera Džejmsa Moloja.

- Inspiraciju smo crpeli iz 1940-ih, fokusirajući se na eleganciju uz lakoću nošenja, i to čini da izgled deluje moderno- kaže on, dodajući da je fokus bio na lakoći postojanja.

- Uvek se radi o ravnoteži. Odeća, kosa i nakit prirodno vode ka stilu šminke, ali kako vas šminka tera da se osećate je podjednako važno.

(Kurir.rs/Glossy)

