Slušaj vest

Meghan Markle mogla bi da poseti svoj bivši dom. Kako je 12. januara izvestio People, vojvotkinja od Saseksa mogla bi se ovog leta vratiti u Ujedinjeno Kraljevstvo prvi put nakon četiri godine, i to u pratnji supruga,princa Harija. Ipak, postoji jedan uslov koji još mora biti ispunjen.

Princ Hari bi u julu trebalo da otputuje u Birmingem kako bi učestvovao na događaju „godinu dana do početka“ Invictus Gamesa, koji će se u tom gradu održati 2027. godine. Meghan se do sada redovno pridruživala Hariju na samim Igrama i pratećim događajima. Tako je bila prisutna na odbrojavanju za Igre 2024. u Vankuveru, kao i na proslavi „godinu dana do početka“ 2022. u Diseldorfu.

Navodno se Hari nada da će mu se Meghan pridružiti u Birmingemu, ali njihova odluka zavisi od toga da li će njihova domovina odobriti zahtev za pojačanu bezbednost tokom boravka. Britanska vlada trenutno razmatra njegov zahtev.

Foto: Bruce Adams / dmg media / Profimedia

Meghan je poslednji put boravila u Ujedinjenom Kraljevstvu u septembru 2022. godine, nakon smrti Harijeve bake, kraljice Elizabete II.

Poslednji put kada su u Englesku poveli svoju decu, šestogodišnjeg princa Arčija i četvorogodišnju princezu Lilibet, bilo je nekoliko meseci ranije, kada su kao porodica prisustvovali proslavi Platinastog jubileja kraljice Elizabete.

Harijeva borba za bezbednost

Princ Hari i Meghan izgubili su pravo na punu policijsku zaštitu u Ujedinjenom Kraljevstvu nakon što su se 2020. povukli sa dužnosti viših članova kraljevske porodice, što je delimično uticalo i na njihovu odluku da se presele u Sjedinjene Američke Države, Meghaninu domovinu. Od tada se Hari bori za povratak stalne bezbednosne zaštite i u oktobru je lično uputio apel britanskoj ministarki unutrašnjih poslova Šabani Mahmud.

Vojvoda od Saseksa je tokom sudskog ročišta izjavio da se ne oseća bezbedno da dovodi svoju porodicu u Ujedinjeno Kraljevstvo bez odgovarajuće bezbednosne zaštite. Nakon što je u maju izgubio žalbu, Hari je za BBC News rekao da je pitanje bezbednosti doprinelo njegovom narušenom odnosu sa ocem, kraljem Čarlsom.

Megan Markl i princ Hari na humanitarnom koncertu One805 Foto: Amy Katz/ZUMA / SplashNews.com / Splash / Profimedia

„Ne razgovara sa mnom zbog tih bezbednosnih pitanja, ali bilo bi lepo da se pomirimo“, izjavio je.

Čini se da bi se situacija mogla promeniti, jer je People 5. januara izvestio da Hari ima dobre izglede za povrat bezbednosne zaštite u domovini, pozivajući se na „pozitivne“ signale britanske vlade. Ipak, odluka verovatno neće biti doneta pre njegovog sledećeg samostalnog poseta 19. januara, kada bi trebalo da svedoči na suđenju u okviru tužbe protiv izdavačke kuće Associated Newspapers.

VIDEO: Megan Markl