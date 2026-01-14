Slušaj vest

Tragedija je potresla kinesku javnost nakon što je 29-godišnja influenserka Zang Cun, poznata pod onlajn imenom Ni De Du Kou, iznenada preminula. Vest o njenoj smrti potvrdila je njena majka, neposredno nakon sahrane, navodeći da je reč o iznenadnoj smrti.

„Smrt bez ikakvog upozorenja“

Majka mlade influenserke rekla je da je sve došlo potpuno neočekivano.

„Dogodilo se iznenada. Bila je to iznenadna smrt“, izjavila je slomljena majka.

Prema njenim rečima, Zang je imala postojeće srčane probleme, a često je ostajala budna do kasno, što je, kako sumnja porodica, dodatno opteretilo njeno zdravlje.

Zang se razbolela u ranim jutarnjim satima 1. januara. Hitno je prevezena u bolnicu, gde su lekari pokušali da joj spasu život, ali uprkos svim naporima – nije preživela.

Zhang Chun Foto: Weibo

Od „boginje patika“ do zvezde hip-hop scene

Zang Cun se proslavila 2018. godine, kada je na društvenim mrežama počela da objavljuje fotografije na kojima je kombinovala različite patike sa pažljivo stilizovanim odevnim kombinacijama.

Njen uredan, studentski imidž izdvojio ju je na kineskoj modnoj sceni, a fanovi su joj dali nadimak „Boginja patika“. Za kratko vreme okupila je više od milion pratilaca, a popularnost joj je otvorila vrata i u svetu zabave – nastupala je na brojnim hip-hop događajima.

Slom karijere i finansijski problemi

Međutim, njen uspon nije dugo trajao. Nakon što je propao modni brend koji je sama osnovala, Zhang se suočila s ozbiljnim finansijskim problemima. U tom periodu, prema navodima, borila se i sa depresijom.

Dodatni udarac njenoj reputaciji usledio je 2024. godine, kada je odlučila da se pridruži platformi za sadržaj za odrasle, pokušavajući da isplati dugove. Ta odluka izazvala je bes kod mnogih fanova – izgubila je veliki broj pratilaca i postala meta brutalnog onlajn zlostavljanja.

Potresna ispovest u lajvu

Prošle godine Zang je rasplakala gledaoce tokom jednog lajv prenosa, kada je priznala da je obolela od sifilisa, prenosi NeedToKnow. Ispričala je da joj je polna bolest izazvala teške probleme sa kožom, a tada je uživo pokazala i teško ulcerisanu levu ruku.

Zang Cun je kremirana u Šangaju u ponedeljak, potvrdila je njena majka. Njena iznenadna smrt otvorila je nova pitanja o pritiscima sa kojima se suočavaju mladi influenseri, ali i o ceni života pod stalnim reflektorima društvenih mreža.