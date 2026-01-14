Slušaj vest

Premijera treće sezone HBO Original serije „Euforija“ (Euphoria) biće 13. aprila na HBO Max striming platformi. Premijera na HBO kanalu biće istog dana u 20.00 časova, a nove epizode osmodelne sezone izlaziće nedeljno.

Treću sezonu kreirao je, napisao, režirao i izvršno producirao nominovani za Emi i dobitnik DGA nagrade Sem Levinson. U glavnoj ulozi je dobitnica Emi nagrade Zendaja, a serija je producirana u saradnji sa A24.

„Euforija“ je jedna od najgledanijih serija u istoriji HBO-a, a prve dve sezone osvojile su 25 nominacija za Emi nagrade, uključujući devet pobeda.

Foto: Promo

U trećoj sezoni, grupa prijatelja iz detinjstva suočava se sa vrlinom vere, mogućnošću iskupljenja i problemom zla.

U glavnim ulogama su dobitnica Emi nagrade Zendaja, Hanter Šefer, Erik Dejn, nominovani za Zlatni globus Džejkob Elordi, nominovana za Emi nagradu Sidni Svini, Aleksa Demi, Mod Apatou, Martа Keli, Kloi Čeri, Adevale Akinuoje-Agbadže i Tobi Volas.

U povratnim gostujućim ulogama su dobitnik Emi nagrade Kolman Domingo, nominovani za Gremi Dominik Fajk, Nika King, Alana Ubah, Sofija Rouz Vilson, Melvin Bonez Estes, Deg Faerč, Paula Maršal, Zak Štajner i Marša Gambls.

Foto: Promo

Novi gostujući glumci su dobitnica Emi nagrade Šeron Stoun, dobitnica Gremi nagrade Rosalija, Danijel Dedvajler, Maršon Linč, Ana Van Paten, nominovani za Emi Asante Blek, Bela Podaras, Bil Bodner, Kejlin Rajs, Kristofer Emanuel, Kristofer Grouv, Kolin Kemp, Darel Brit-Gibson, Eli Rot, Gidion Adlon, Hemki Madera, Homer Gere, Džek Topalian, Džejms Lendri Eber, Džef Volberg, Džesika Bler Herman, Džastin Sintik, nominovani za Emi Kadem Hardison, Kvame Paterson, Medison Tompson, Metju Vilig, Meredit Mikelson, nominovana za Emi Nataša Lijon, Prisila Delgado, Rebeka Piđon, Sem Tramell, Smilz, Triša Pejtas, Tajler Lorens Grej i Vini Haker.

Treća sezona snimana je na novoj KODAK filmskoj traci u formatima 35 mm i 65 mm. Kreator Sem Levinson i dobitnik Emi nagrade, direktor fotografije Marsel Rev, blisko su sarađivali sa Kodakom na komercijalizaciji nove trake u oba formata. Treća sezona je prva narativna televizijska serija koja je snimila značajnu količinu materijala na 65 mm filmu, što omogućava proširenu sliku na ekranu koja odražava putovanje likova iz srednje škole u širi, divlji svet.

Foto: Promo

Kreator, scenarista, reditelj i izvršni producent je Sem Levinson. Uz Sema Levinsona, izvršni producenti su i Ešli Levinson, Sara E. Vajt, Kevin Turen, Ravi Nandan, Drejk, Adel „Future“ Nur, Ron Lešem, Dafna Levin, Hadas Mozes Lihtenštajn, Mirit Tuvi, Tmira Jardeni, Joram Mokadi i Geri Lenon. „Euforija“ je zasnovana na izraelskoj seriji HOT koju su kreirali Ron Lešem i Dafna Levin.

Prve dve sezone serije „Euforija“, kao i „Euforija: Specijal“, dostupne su odmah na HBO Max striming platformi.