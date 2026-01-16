Slušaj vest

Meril Strip (76) i Martin Šort (75) zaljubili su se jedno u drugo u zrelim godinama, a uskoro bi mogli da se nađu pred oltarom.

"Prijatelji šapuću da će sledeći korak biti venčanje. Očigledno je da je Meril Strip ludo zaljubljena. Martin je energičan, inteligentan i, naravno, duhovit. On je zasmejava. Smisao za humor može da bude veoma privlačan", otkriva izvor za RadarOnline com.

Veza slavnih glumaca za koju se saznalo u januaru 2024. obećava od samog početka, a venčanje koje se uveliko najavljuje, bilo bi oboma drugi brak.

Martin Šort je pre nekoliko meseci za Entertainment Tonight izdvojio ono što Meril najviše čini posebnom: "Mislim da je to koliko je opuštena, koliko je ležerna. Ne donosi nijednu od svoje 21 nominacije za Oskara na set. Ona ima pravo da bude diva, a ona je jednostavno tako pristojna, zabavna i velikodušna".

Meril Strip i Martin Šort igraju u hit seriji "Only Murders in the Building", čiji se naslov poslednjih godina može videti na listama nominacija najprestižnijih holivudskih nagrada.

Legendarna glumica iza sebe ima brak sa Donom Gamerom, sa kojim je dobila četvoro dece. Supruga Marina Šorta Nensi Dolman umrla je 2010. od raja jajnika, u 58. godini. Čuveni glumac otac je troje dece.

Dugo krila razvod od javnosti

Da se Meril Strip razvela od Dona Gamera saopšteno je 2023. godine.

"Don Gamer i Meril Strip su razdvojeni više od šest godina i, iako će uvek brinuti jedno o drugom, izabrali su da ne žive zajedno", rekao je portparol.

Brak dug 39 godina zvanično je okončan 2021. Bivši par ima četvoro dece i petoro unučadi. Intrigantno je koliko dugo su uspeli da sakriju raskid, iako je glumica jedna od najvećih svetskih zvezda. Kao da je mnogima bilo teško da poveruju da je razvod razlog zašto se Meril dugo nije pojavljivala u javnosti sa bivšim mužem.

Najveća ljubav umrla joj na rukama

Meril je 1976. srela svoju veliku ljubav. U pitanju je bio glumac Džon Kazale. Imala je 27, a on 14 godina više.

"On nije bio kao bilo ko drugi koga sam upoznala. Bio je specifičan, human, radoznao, saosećajan", rekla je u jednom intervjuu.

Kad su počeli vezu, Kazale je uveliko radio, ali su imali probleme sa novcem. Iznajmljivali su stančić na Menhetnu i odlazili u restorane gde su ih gazde čašćavale hranom. "Bilo ih je prijatno gledati jer su bili zabavni, oboje. Bili su divni, ali pomalo čudni. Ljudi su se za njima okretali, ali ne zato što je ona bila prelepa", pričao je dramaturg Izrael Horovic.

Kad su skupili novac da se presele u veći stan, saznali su da je Kazale u terminalnoj fazi raka pluća koji je metastazirao po celom telu. I pored toga, prihvatili su uloge u "Lovcu na jelene" – ona je to uradila da bi bila pored nega. Na hemioterapije ga je vodio i Al Paćino. Produkcija je želela da otpusti Džona.

"Rekli su mi da će, ako se ne otarasim Džona, zaustaviti snimanje. Bilo je užasno. Proveo sam sate na telefonu, vikao sam i svađao se", otkrio je režiser filma Majkl Ćimino. Meril Strip je kasnije izjavila da je troškove lečenja platio Robert De Niro.

Meril je zatim dobila ulogu u mini-seriji "Holokaust", zbog čega je dva i po meseca morala da boravi u Austriji, Kazale je bio previše slab da bi krenuo na put sa njom. Kada se vratila u Njujork, bio je u najgoroj fazi bolesti.

Ostavila je sve obaveze i posvetila se brizi o njemu, pet meseci se nisu odvajali. Vodila ga je na terapije i preglede. Ali nije bilo spasa.

Kazale je primljen u bolnicu "Memorial Sloan Kettering" u martu 1978. Ubrzo je preminuo. Meril Strip je bila sa njim do samog kraja.

Kad joj je lekar saopštio da je Kazale umro, Meril je udarlila pesnicom u njegove grudi i oživela ga na trenutak, taman toliko dugo da bi joj rekao: "U redu je, Meril", piše u biografiji Meril Strip "Her again" koju je napisao Majkl Šulman.

