Američki glumac Timoti Basfild, koji se u utorak predao policiji zbog optužbi za seksualno zlostavljanje dvojice dečaka, suočen je s novom optužbom. U zahtevu za određivanje pritvora, podnetom u sredu, navodi se da je 68-godišnji glumac pre nekoliko godina seksualno zlostavljao i 16-godišnju devojku.

Basfild se predao policiji u Albukerkiju 13. januara, nakon što je izdat nalog za njegovo hapšenje. Optužen je za dva krivična dela seksualnog kontakta sa maloletnikom i jedno krivično delo zlostavljanja deteta. Tužioci traže da ostane u pritvoru do početka suđenja.

Nova optužba u zahtevu za pritvor

U zahtevu za pritvor, podnetom 14. januara, navodi se da je otac druge žrtve, Kolin Svift, dan ranije prijavio policiji da je Basfild navodno seksualno zlostavljao njegovu ćerku "pre nekoliko godina" u Sakramentu u Kaliforniji.

"Tokom audicije u pozorištu B Strit, 16-godišnjakinja je izjavila da ju je Basfild poljubio i stavio ruke u njene pantalone te dodirnuo njene intimne delove", stoji u zahtevu.

Dodaje se da je Basfild navodno "molio porodicu da ne prijavi policiji ako pristane na terapiju", a Svift, koji je i sam terapeut, "u to vreme mislio da je to najbolje učiniti".

Reakcija pozorišta

Basfild je 1986. godine osnovao pozorište B Strit. Iz pozorišta su za People objavili saopštenje povodom novih navoda.

"Kazalište B Strit upoznato je sa izveštajem koji se tiče Timotija Basfilda u vezi sa incidentom koji se navodno dogodio u pozorištu B Strit pre otprilike 25 godina. Kazalište B Strit je u to vreme angažovalo pravnog savetnika za sprovođenje interne istrage, a gospodin Basfild nije imao nikakvu ulogu u organizaciji od 2001. godine", navodi se u saopštenju.

"On nije uključen u naše trenutne operacije, osoblje, rukovodstvo ili programe. Iako je naveden kao počasni član uprave, od tada nije učestvovao u upravljanju pozorištem niti prisustvovao sastancima uprave. Budući da je ova stvar sada deo tekuće istrage povezane sa odvojenim navodnim incidentom u Novom Meksiku, trenutno nismo u mogućnosti dati dalje komentare", nastavlja se.

"Naša misija ostaje pružiti sigurno, kreativno i inkluzivno okruženje za umetnike, studente, porodice i publiku. Naše misli su sa svima pogođenima zlostavljanjem ili iskorišćavanjem u bilo kojem obliku."

Basfild: "Sve su to laži"

Pre nego što se predao vlastima, Basfild je snimio video koji je dobio portal TMZ.

"Nisam učinio ništa. Zdravo svima, ja sam Tim. Siguran sam da većina vas, koji ovo gledate, zna da mi je naređeno da dođem u Albukerkiju - sada sam ovde. Poziv sam dobio u petak uveče, morao sam da nađem advokata. U subotu sam seo u auto i vozio 2000 milja do Albukerkija. Suočiću se sa ovim lažima. One su užasne," rekao je u saopštenju.

"Sve su to laži i nisam učinio ništa tim dečacima i boriću se protiv toga. Boriću se sa izvrsnim timom i biću oslobođen, znam da hoću, jer je sve ovo tako pogrešno i sve su laži. Zato izdržite i nadam se da ću uskoro biti napolju i nazad na poslu. Hvala svima na podršci", nastavio je.

Tužilaštvo traži pritvor

U zahtevu za pritvor, vlasti traže od sudije da zadrži Basfilda dok suđenje ne započne.

"Višestruko seksualno dodirivanje intimnih delova žrtve od strane optuženika, u kombinaciji sa namernim ponašanjem manipulacije, uspostavlja trajni obrazac predatorskog ponašanja. Ovo ponašanje pokazuje da optuženik predstavlja ozbiljnu i trajnu opasnost ne samo za imenovane žrtve, već i za svako dete smešteno u njegovoj blizini, dokazuje rizik koji se ne može adekvatno ublažiti nadzorom ili uslovnim puštanjem na slobodu."

Detalji optužbi vezanih za dečake

Glumac, najpoznatiji po ulogama u serijama "Zapadno krilo" i "Polje snova", optužen je za nezakonito seksualno ponašanje sa dvojicom jedanaestogodišnjih dečaka blizanaca. Prema nalogu za hapšenje, roditelji žrtava izjavili su da su dečaci upoznali Basfilda na snimanju serije "Čistila", kojoj se Basfild pridružio kao režiser u drugoj sezoni 2022. godine.

Istraga je započela 1. novembra 2024., nakon što je lekar iz bolnice Univerziteta Novi Meksiko upozorio policiju na navodno seksualno zlostavljanje. Jedan od dečaka tvrdio je da su incidenti počeli kada je imao sedam godina. U oktobru 2025. majka je podnela policijsku prijavu i obavestila Službu za zaštitu dece (CPS) da su "njena deca otkrila da ih je Timoti seksualno zlostavljao od otprilike novembra 2022. do proleća 2024.". Međutim, rečeno joj je da se ništa ne može preduzeti jer nije bilo fizičkog zlostavljanja.

Terapeut je jednom od dečaka dijagnostikovao umereni posttraumatski stresni poremećaj i anksioznost nakon tvrdnji o "neprimerenom dodirivanju". Terapeut je naveo da je dete počelo "imati noćne more o režiseru koji ga dodiruje" te tvrdio da mu je Basfild "dodirivao i trljao polni organ 3 ili 4 puta".

Basfild je tokom istrage navodno rekao policiji da su roditelji bili uzrujani jer su njihovi sinovi zamenjeni mlađim glumcem, stoji u nalogu. Predstavnik Vorner Bros Televizije izjavio je za People:

"Zdravlje i bezbednost naše glumačke ekipe i osoblja uvek su nam glavni prioritet, posebno bezbednost maloletnika na našim produkcijama. Sve navode o nedoličnom ponašanju shvatamo vrlo ozbiljno... surađivali smo i nastavićemo da surađujemo sa policijom."

Ranije optužbe

U nalogu za hapšenje spominju se i ranije optužbe protiv glumca. Jedna datira iz 18. marta 2012., kada ga je 28-godišnja žena optužila za napad u bioskopu u Los Anđelesu, tvrdeći da joj je gurnuo ruke pod odeću. Optužnica nije podignuta zbog nedostatka dokaza, a Basfild je tvrdio da je kontakt bio sporazuman.

Takođe, 1996. godine Basfialdu je naređeno da plati 150.000 dolara advokatskoj firmi iz Minesote, nakon što je odbijena njegova tužba za klevetu protiv te firme. Tvrdio je da je firma izmislila priču da je seksualno napao 17-godišnju devojku, statistiku na filmu "Mali veliki tim" koji je režirao. Basfild se nagodio u tužbi sa devojkom za neobjavljeni iznos.

