Već u januaru je jasno da će ovo biti godina u znaku Tejane Tejlor, koja je pre tri dana osvojila prvi Zlatni globus u karijeri, za ovu ulogu. Pridružila se sinoć ekipi filma Džoa Karnahana u Njujorku. Tumači jednu od glavnih uloga, uz vodeće zvezde filam Bena Afleka i Meta Dejmona, koji su potvrdili snagu svog prijateljstva koje traje 40 godina.

1/4 Vidi galeriju Tejana Tejlor Foto: Photo Image Press / Zuma Press / Profimedia, SOPA Images / ddp USA / Profimedia

Čuveni glumci ponovo sarađuju, a zna se koliko su uspešan tandem. Podsećanja radi, 1998. nagrađeni su Oskarom za najbolji scenario ("Dobri Vil Hanting"), a ovo ostvarenje odnelo je još jedno priznanje - u kategoriji najboljeg sporednog glumca koje je završilo u rukama Robina Vilijamsa.

Ben Aflek i Met Dejmon pozirali su sa Tejanom Tejlor, a mnogima je zapalo za oko kako je prvi glumac stavio ruku na rame svog kolege pa vešto izbegao da zagrli glumicu, mada se komentariše da je to uradio i zbog njene glomazne toalete.

Ben Aflek, Tejana Teljlor i Met Dejmon Foto: Barbara Hine/Geisler-Fotopress, Geisler-Fotopress GmbH / Alamy / Profimedia

Tejana Tejlor nosila je sinoć haljinu modne kuće Ashi Studio iza koje stoji o Mohammed Ashi. Model ovog brenda na Zlatnom globusu nosila je Kajli Džener.

Kreacije modne marke koja plasira visoku modu, karakterišu skulpturalne siluete, što se vidi i na haljini u kojoj se pojavila Tejana Tejlor.

U pitanju je odeća od crnog tila, ispod koje je nosila veš u boji kože, pa je na momente delovao kao da haljinu obukla na golo telo. Haljina se proteže do lica, odnosno na rolka detalj se nadovezuje maska, zbog koje na Instagramu ovo modno izdanje zovu "kovid", pa postavljaju pitanje: "Zar nije čula da je epidemija prošla?".

Maskom je podsetila naviku svog kolege iz filma One Battle After Another Leonarda Dikaprija, koji se skoro uvek van javne scene pojavljuje sa tim detaljem, a sve kako bi sakrio lice od paparaca.

Slučajno ili ne, Tejana je time podgrejala glasine o njihovom bliskom odnosu, a čak im pripisuju i da su u vezi.

Tejana je na sinoćnjoj premijeri otkrila da se Leo upravo njoj ovako nedavno obraćao, što je potvrdilo da su u sjajnim odnosima i da gaje simpatije jedno prema drugom. Neki su sumnjali da je u pauzi dok su trajale reklame, pričao sa zvezdom K-Pop: Demon Hunters, filma koji inače obožavaju Tejanine ćerkice.

Stajling je osmilio čuveni duo iz Los Anđelesa, u modnim krugovima poznatim pod imenom Wayman + Micah. Smatraju se jednim od najuticajnijih stilista u Holivudu, The Hollywood Reporter ih je 2020. uvrstio na listu 10 najboljih stilista decenije. Zaduženi su i za imidž glumca Kolmana Dominga koji je na Zlatnom globusu bio među najefektnije odevenim zvanicama.

A o haljini koju su izabrali za Tejanu od sinoć se polemiše na mrežama. "Sigurno joj se ne dopada ovo", komentarišu da su glumicu stilisti naterali da se pojavi u ovakvom izdanju.

"Sviđa mi se ona, ali ne i haljina", "Promašaj visoke mode", "Ne želim ovo da vidim", "Liči na kancelarijsku stolicu", "Suludo", izdvajamo neke od brojnih kritika koje ne misle da je ovo ekstravagancija sa stilom.

Oni koji smatraju tako oduševljeni su glomaznim detaljima u obliku srca na kukovima, pa poručuju: "Konačno sam pronašla haljinu za svoje široke bokove".

Tejana je sigurno jedna od najzanimljivije stilizovanih zvezda današnjice, a toliko se dobro oblači, da joj Kim Kardašijan ne može doskočiti ni na koji način, poručuju fanovi.

Podsetimo, Kim i Tejana igraju u TV seriji All’s Fair, glumica je učestvovala u kampanji modnog brenda SKIMS, koji je u vlasništvu Kardašijanke, a rad na pomenutoj seriji doveo je do toga da su postale i prijateljice.

Za afterparti nakon premijere gde se takođe srela sa Aflekom i Dejmonom, odabrala je drugačiji stajling.

