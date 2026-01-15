Slušaj vest

Sidni Svini ponovo je na malim ekranima – i to oskudno obučena kao nikad do sada. HBO je objavio prvi tizer za treću sezonu serije „Euforija“, a već nekoliko sekundi snimka bilo je dovoljno da internet bukvalno eksplodira.

U kratkom, gotovo neprimetnom kadru, Sidni (28) se pojavljuje kao Kasandra Hauard, tresući zadnjicu u minijaturnom tangama i provokativnom „puppy“ kostimu, dok jaše komad nameštaja. Fanovi su ostali bez teksta.

Sidni Svini kao Kasandra Hauard u provokativnoj sceni iz treće sezone serije Euforija Foto: HBO Max / Ferrari / Profimedia

Tizer otkriva da Kasandra u novoj sezoni, nakon vremenskog skoka između druge i treće sezone, postaje OnlyFans model, što je ranije potvrdio i kreator serije Sem Levinson. U sceni vidimo Kasandru kako pozira za izazovno fotografisanje u luksuznoj vili u Los Anđelesu, dok je njen suprug Nejt, kog tumači Džejkob Elordi, uglavnom odsutan zbog posla.

– „Radim po ceo dan, a moja buduća žena razvaljena po internetu“, izgovara Nejt s gađenjem, ulazeći u sobu dok traje fotografisanje.

Kasandra nosi smeđi satenski korset, jedva primetan tanga donji deo i uši šteneta, dok se razigrano namešta pred objektivom. Fotografije, prema snimku, pravi žena koja izgleda kao kućna pomoćnica.

Sidni Svini kao Kasandra Hauard u provokativnoj sceni iz treće sezone serije Euforija Foto: HBO Max / Ferrari / Profimedia

Sidni, koja je i privatno poznata po provokativnim izdanjima, potpuno se prepustila haotičnoj i samouverenoj energiji Kasandre, a gledaoci već nazivaju ovaj tizer najluđim koji je „Euforija“ ikada objavila.

Društvene mreže su se momentalno usijale.

  • „Kasandra rekla da su računi stigli“, napisao je jedan fan.
  • „HBO je TAČNO znao šta radi s ovim trejlerom“, dodao je drugi.
  • Samo ta scena je srušila internet“, našalio se treći.

Neki su primetili i drastičnu promenu lika:

  • „Kasandra iz prve sezone bi se zgrozila, ali Kasandra iz treće sezone ne mari ni za šta“, glasio je jedan komentar.
  • „Razvoj lika je čisti haos i obožavam ga“, dodao je drugi.

Bilo je i onih koje je prizor ostavio u šoku:

Sidni Svini Foto: Image Press Agency / ddp USA / Profimedia

– „Naglas sam uzdahnula kad se pojavila u tom kostimu“, priznala je jedna gledateljka.

Ovaj momenat savršeno oslikava duh serije „Euforija“ – dramatično, provokativno i nemoguće za ignorisanje.

Zanimljivo je da je ovo potpuni zaokret u odnosu na Sidninu prethodnu ulogu bokserke Kristi Martin u filmu Christy. Glumica je ranije otkrila da je tokom snimanja tog filma zadobila krvav nos i potres mozga, o čemu je govorila u intervjuu za The U.S. Sun.

Euforičan povratak

Sidni Svini u seriji Euforija Foto: Supplied by LMK / ipa-agency.net / IPA / Profimedia

Treća sezona HBO-ove hit serije obećava još mračnije zaplete, veće uloge i više haosa, dok Kasandra nastavlja da se bori s ljubavlju, nesigurnostima i sopstvenim autodestruktivnim porivima.

Sidni Svini je ranije branila Kasandrine provokativne odluke, ističući da je njena seksualnost ključni deo priče, a ne nešto što treba skrivati ili ublažavati.

U trejleru se pojavljuju i Zendaja, Džejkob Elordi, Hanter Šafer, Aleksa Demi, kao i ostatak glumačke ekipe, a interesovanje za novu sezonu već je dostiglo tačku ključanja.

Pogledajte trejler:

Produkcija treće sezone više puta je odlagana zbog kreativnih odluka, ali i haosa u Holivudu, uključujući štrajkove WGA i SAG sindikata.

Ako je suditi po prvom tizeru – čekanje će se isplatiti.

barbi-fereira-profimedia0754674213.jpg
Glumice Paulina Čavez i Bela Podaras u seriji The Expanding Universe od Ashley Garcia
Sidni Svini u seriji Euforija profimedia-0781881189.jpg
Ilon Mask Sidni Svini
