Sidni Svini kao Kasandra Hauard u provokativnoj sceni iz treće sezone serije Euforija

Sidni Svini ponovo je na malim ekranima – i to oskudno obučena kao nikad do sada. HBO je objavio prvi tizer za treću sezonu serije „Euforija“, a već nekoliko sekundi snimka bilo je dovoljno da internet bukvalno eksplodira.

U kratkom, gotovo neprimetnom kadru, Sidni (28) se pojavljuje kao Kasandra Hauard, tresući zadnjicu u minijaturnom tangama i provokativnom „puppy“ kostimu, dok jaše komad nameštaja. Fanovi su ostali bez teksta.

Pogledajte vrele kadrove u galeriji:

1/5 Vidi galeriju Sidni Svini kao Kasandra Hauard u provokativnoj sceni iz treće sezone serije Euforija Foto: HBO Max / Ferrari / Profimedia

Tizer otkriva da Kasandra u novoj sezoni, nakon vremenskog skoka između druge i treće sezone, postaje OnlyFans model, što je ranije potvrdio i kreator serije Sem Levinson. U sceni vidimo Kasandru kako pozira za izazovno fotografisanje u luksuznoj vili u Los Anđelesu, dok je njen suprug Nejt, kog tumači Džejkob Elordi, uglavnom odsutan zbog posla.

– „Radim po ceo dan, a moja buduća žena razvaljena po internetu“, izgovara Nejt s gađenjem, ulazeći u sobu dok traje fotografisanje.

Kasandra nosi smeđi satenski korset, jedva primetan tanga donji deo i uši šteneta, dok se razigrano namešta pred objektivom. Fotografije, prema snimku, pravi žena koja izgleda kao kućna pomoćnica.

Sidni Svini kao Kasandra Hauard u provokativnoj sceni iz treće sezone serije Euforija Foto: HBO Max / Ferrari / Profimedia

Sidni, koja je i privatno poznata po provokativnim izdanjima, potpuno se prepustila haotičnoj i samouverenoj energiji Kasandre, a gledaoci već nazivaju ovaj tizer najluđim koji je „Euforija“ ikada objavila.

Društvene mreže su se momentalno usijale.

„Kasandra rekla da su računi stigli“, napisao je jedan fan.

„HBO je TAČNO znao šta radi s ovim trejlerom“, dodao je drugi.

dodao je drugi. Samo ta scena je srušila internet“, našalio se treći.

Neki su primetili i drastičnu promenu lika:

„Kasandra iz prve sezone bi se zgrozila, ali Kasandra iz treće sezone ne mari ni za šta“, glasio je jedan komentar.

„Razvoj lika je čisti haos i obožavam ga“, dodao je drugi.

Bilo je i onih koje je prizor ostavio u šoku:

Sidni Svini Foto: Image Press Agency / ddp USA / Profimedia

– „Naglas sam uzdahnula kad se pojavila u tom kostimu“, priznala je jedna gledateljka.

Ovaj momenat savršeno oslikava duh serije „Euforija“ – dramatično, provokativno i nemoguće za ignorisanje.

Zanimljivo je da je ovo potpuni zaokret u odnosu na Sidninu prethodnu ulogu bokserke Kristi Martin u filmu Christy. Glumica je ranije otkrila da je tokom snimanja tog filma zadobila krvav nos i potres mozga, o čemu je govorila u intervjuu za The U.S. Sun.

Euforičan povratak

Sidni Svini u seriji Euforija Foto: Supplied by LMK / ipa-agency.net / IPA / Profimedia

Treća sezona HBO-ove hit serije obećava još mračnije zaplete, veće uloge i više haosa, dok Kasandra nastavlja da se bori s ljubavlju, nesigurnostima i sopstvenim autodestruktivnim porivima.

Sidni Svini je ranije branila Kasandrine provokativne odluke, ističući da je njena seksualnost ključni deo priče, a ne nešto što treba skrivati ili ublažavati.

U trejleru se pojavljuju i Zendaja, Džejkob Elordi, Hanter Šafer, Aleksa Demi, kao i ostatak glumačke ekipe, a interesovanje za novu sezonu već je dostiglo tačku ključanja.

Pogledajte trejler:

Produkcija treće sezone više puta je odlagana zbog kreativnih odluka, ali i haosa u Holivudu, uključujući štrajkove WGA i SAG sindikata.

Ako je suditi po prvom tizeru – čekanje će se isplatiti.

Video: Zendeja na crvenom tepihu