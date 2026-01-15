Sidni Svini trese zadnjicom u najmanjim tangama, i pokazuje grudi: Mreže gore zbog vulgarnog izdanja glumice
Sidni Svini ponovo je na malim ekranima – i to oskudno obučena kao nikad do sada. HBO je objavio prvi tizer za treću sezonu serije „Euforija“, a već nekoliko sekundi snimka bilo je dovoljno da internet bukvalno eksplodira.
U kratkom, gotovo neprimetnom kadru, Sidni (28) se pojavljuje kao Kasandra Hauard, tresući zadnjicu u minijaturnom tangama i provokativnom „puppy“ kostimu, dok jaše komad nameštaja. Fanovi su ostali bez teksta.
Pogledajte vrele kadrove u galeriji:
Tizer otkriva da Kasandra u novoj sezoni, nakon vremenskog skoka između druge i treće sezone, postaje OnlyFans model, što je ranije potvrdio i kreator serije Sem Levinson. U sceni vidimo Kasandru kako pozira za izazovno fotografisanje u luksuznoj vili u Los Anđelesu, dok je njen suprug Nejt, kog tumači Džejkob Elordi, uglavnom odsutan zbog posla.
– „Radim po ceo dan, a moja buduća žena razvaljena po internetu“, izgovara Nejt s gađenjem, ulazeći u sobu dok traje fotografisanje.
Kasandra nosi smeđi satenski korset, jedva primetan tanga donji deo i uši šteneta, dok se razigrano namešta pred objektivom. Fotografije, prema snimku, pravi žena koja izgleda kao kućna pomoćnica.
Sidni, koja je i privatno poznata po provokativnim izdanjima, potpuno se prepustila haotičnoj i samouverenoj energiji Kasandre, a gledaoci već nazivaju ovaj tizer najluđim koji je „Euforija“ ikada objavila.
Društvene mreže su se momentalno usijale.
- „Kasandra rekla da su računi stigli“, napisao je jedan fan.
- „HBO je TAČNO znao šta radi s ovim trejlerom“, dodao je drugi.
- Samo ta scena je srušila internet“, našalio se treći.
Neki su primetili i drastičnu promenu lika:
- „Kasandra iz prve sezone bi se zgrozila, ali Kasandra iz treće sezone ne mari ni za šta“, glasio je jedan komentar.
- „Razvoj lika je čisti haos i obožavam ga“, dodao je drugi.
Bilo je i onih koje je prizor ostavio u šoku:
– „Naglas sam uzdahnula kad se pojavila u tom kostimu“, priznala je jedna gledateljka.
Ovaj momenat savršeno oslikava duh serije „Euforija“ – dramatično, provokativno i nemoguće za ignorisanje.
Zanimljivo je da je ovo potpuni zaokret u odnosu na Sidninu prethodnu ulogu bokserke Kristi Martin u filmu Christy. Glumica je ranije otkrila da je tokom snimanja tog filma zadobila krvav nos i potres mozga, o čemu je govorila u intervjuu za The U.S. Sun.
Euforičan povratak
Treća sezona HBO-ove hit serije obećava još mračnije zaplete, veće uloge i više haosa, dok Kasandra nastavlja da se bori s ljubavlju, nesigurnostima i sopstvenim autodestruktivnim porivima.
Sidni Svini je ranije branila Kasandrine provokativne odluke, ističući da je njena seksualnost ključni deo priče, a ne nešto što treba skrivati ili ublažavati.
U trejleru se pojavljuju i Zendaja, Džejkob Elordi, Hanter Šafer, Aleksa Demi, kao i ostatak glumačke ekipe, a interesovanje za novu sezonu već je dostiglo tačku ključanja.
Pogledajte trejler:
Produkcija treće sezone više puta je odlagana zbog kreativnih odluka, ali i haosa u Holivudu, uključujući štrajkove WGA i SAG sindikata.
Ako je suditi po prvom tizeru – čekanje će se isplatiti.
Video: Zendeja na crvenom tepihu