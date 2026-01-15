Slušaj vest

Ikonična HBO serija koja je osvojila milione fanova širom sveta ponovo se našla u centru pažnje, ali ovog puta zbog tenzija među glavnim glumicama. Kim Katral, koja je tumačila Samantu, optužila je Saru Džesiku Parker, koja je igrala Keri, da je "licemerna" kada joj je pružila podršku nakon smrti njenog brata. Dodala je i da one "nikada nisu bile prijateljice".

S druge strane, Parker je odgovorila da su je Katraline reči povredile i da to "nije način na koji se seća vremena provedenog na setu".

Kim Katral se pojavila na minut u seriji And just like that i imala je posebne uslove Foto: HBO Max / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Kris Not opet u centru pažnje

Drama se dodatno zaoštrila kada se u priču uključio Kris Not, jedan od glavnih glumaca serije, koji je u nastavku "And Just Like That" imao epizodnu ulogu. Glumac (71) je na društvenim mrežama izazvao pažnju objavom fotografije iz teretane uz komentar: "Zaje** Novu godinu - Idemo!"

Kada mu je jedan fan odgovorio pitanjem: "Mislite na Saru Džesiku Parker i njenu nagradu, zar ne? Lol", Not je kratko odgovorio: "Tačno." Njegov odgovor je zbunio mnoge pratioce i izazvao lavinu spekulacija.

Sara Džesika Parker na događaju Golden Eve Foto: Chelsea Lauren / Shutterstock Editorial / Profimedia

Podsećanje na ranije kontroverze

Kris Not je ranije bio u centru skandala 2021. godine, kada su dve anonimne žene tvrdile da ih je seksualno napastvovao 2004. i 2015. godine. Optužnica nikada nije podignuta, a glumac je kategorično negirao sve tvrdnje. Nakon toga se povukao iz javnog života i nije glumio u filmovima ni serijama.

Sada je ponovo pod svetlima reflektora, upravo nakon što je Sara Džesika Parker primila nagradu "Carol Burnett Award" pred Zlatni globus 2026. Tokom prihvatanja priznanja, glumica je govorila o radu sa "najsjajnijom glumačkom ekipom".

Reakcije i distanca između glumaca

Kris Not, koji je u nastavku serije igrao lik Zverke, koji je ubrzo umro od srčanog udara, nije pokazao oduševljenje povodom nagrade Parkerove. U intervjuu za THR iz 2022. godine, Parker je izjavila da od tada nije bila u kontaktu sa Krisom, naglašavajući da se njihov odnos ne može opisati kao blizak.

Napetosti među nekadašnjim kolegama i dalje izazivaju reakcije fanova i medija, podsećajući na kompleksnost odnosa iza kulisa legendarne serije.

