Navodna tajna ćerka Fredija Merkjurija, legendarnog pevača grupe Queen, preminula je u 48. godini života, a vest je potresla fanove širom sveta. Žena, čiji je identitet javnosti poznat samo pod slovom B, rođena je 1976. godine, navodno nakon kratke veze pevača sa suprugom bliskog prijatelja.

Njen suprug potvrdio je za Daily Mail da je preminula mirno, nakon duge borbe sa hordomom, izuzetno retkim oblikom karcinoma kičme. Za sobom je ostavila dva sina, uzrasta devet i sedam godina.

– „Njeni posmrtni ostaci rasuti su po Alpima. Sada je sa svojim voljenim i brižnim ocem“, rekao je udovac.

Tajna čuvana decenijama

Postojanje žene poznate kao Bibi javnosti je otkrila autorka Lesli En Džouns u knjizi Love, Freddie, objavljenoj prošlog leta. U knjizi se tvrdi da je Merkjuri ćerku godinama zvao nadimkom Bibi i da je njen identitet brižljivo čuvan u tajnosti.

Prema navodima autorke, za postojanje deteta znali su članovi benda Queen, Fredijeva porodica, kao i njegova dugogodišnja partnerka Meri Ostin, ali niko nikada nije javno govorio o tome.

Teška bolest od detinjstva

Džounsova je otkrila i da se Bibi sa teškom bolešću borila još od detinjstva.

– „To je pravi razlog zbog kojeg se porodica često selila – kako bi imali pristup najboljem mogućem lečenju hordoma, retkog karcinoma kičme koji je, nažalost, uvek bio smrtonosan“, navela je autorka.

Izuzetno agresivan tumor koji se javlja na kičmi ili pri bazi lobanje i spada u najređe oblike raka.

Zašto nikada nije izašla u javnost

Porodica navodno razmatra mogućnost da u budućnosti objavi fotografije B sa Fredijem Merkjurijem, ali ona sama nikada nije želela da se javno otkrije njen identitet.

Razlog je bila njena profesija – radila je kao lekar, a strahovala je da bi istina o njenom poreklu mogla da utiče na odnos sa pacijentima.

Autorka knjige ističe da je B bila ozbiljno bolesna tokom četiri godine koliko su zajedno radile na knjizi.

„On je bio i zauvek će biti moj otac“

Bibi je tvrdila da ju je odgajala druga porodica, ali da je oduvek znala ko joj je pravi otac. Fredija je često viđala sve do njegove smrti 1991. godine, kada je imao samo 45 godina.

U jednom rukom pisanom pismu, koje je objavljeno u knjizi, napisala je:

– „Fredi Merkjuri je bio i jeste moj otac. Od trenutka kada sam se rodila imali smo blizak i pun ljubavi odnos, sve do poslednjih 15 godina njegovog života. Obožavao me je i bio mi potpuno posvećen.“

– „Okolnosti mog rođenja možda deluju neobično ili čak šokantno, ali to nikada nije umanjilo njegovu ljubav i brigu. Čuvao me je kao najdragocenije blago“, dodala je.

DNK test i sumnje

Bibi je ranije tvrdila da je uradila DNK test kojim je dokazano da je Fredi Merkjuri njen otac. Nakon što su se pojavile sumnje, autorka knjige reagovala je na mreži X:

– „Svima koji zahtevaju dokaz DNK testa – potrebne provere su urađene, pravni timovi su bili uključeni, ali takvi podaci ostaju privatni i neće biti javno objavljeni.“

