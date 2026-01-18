Slušaj vest

Italijanska i svetska diva Monika Beluči (61) prisustvovala je u Parizu, u Grand Palaisu, proslavi 200. rođendana francuskih novina Le Figaro, čiji je prvi broj objavljen 15. januara 1826. Među zvanicama su bili i francuski predsednik Emanuel Makron, kao i Bernar Arno, vlasnik globalnog luksuznog konglomerata LVMH.

Modni stajling koji je privukao pažnju

Monika Beluči je na gala događaju zablistala u jednostavnom crnom odelu klasičnog kroja, koje je upotpunila bordo torbom brenda Sent Loren. Sunčane naočare nosila je gotovo tokom celog događaja, a pažnju su privukli i provokativni detalji njenog stajlinga - providna crna bluza.

Glumica je, pokazavši više nego što mnogi očekuju, podržala trend odvažnih modnih kombinacija koje kombinuju sofisticiranost i dozu izazovnosti. Monika je, poput brojnih svetskih zvezda, pokazala da je moda na crvenom tepihu igra ličnog izraza i da se pravila mogu kršiti.

Ponovno nošenje istog stajlinga

Monika je demonstrirala da ne pridaje preteranu važnost pravilima koja nalažu da se odeća ne nosi više puta na javnim događajima. Naprotiv, nosila je gotovo identično izdanje samo mesec dana kasnije, pokazujući da ceni praktičnost i ne pristaje na rasipanje. Iako njena garderoba uključuje luksuzne komade, fokus nije isključivo na brendovima.

Monika Beluči na proslavi 200. rođendana francuskih novina Le Figaro Foto: JULIEN DE ROSA / AFP / Profimedia

Zvanice i detalji sa događaja

Na snimcima sa proslave vide se i Emanuel Makron, Fransoa-Onri Pino, suprug Salme Hajek i direktor Kering korporacije, kao i Bernar Arno, jedan od najbogatijih ljudi sveta. Arno, koji je trenutno sedmi na listi milijardera sa bogatstvom od 193.5 milijardi dolara, poznat je kao prijatelj porodice Makron - njegova supruga Brižit je predavala francuski jezik sinovima Arnoove porodice.

Finansijski kontekst i globalni bogataši

Monika Beluči na proslavi 200. rođendana francuskih novina Le Figaro Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Za poređenje, Ilon Mask je 2026. godine najbogatija osoba sveta sa bogatstvom od 726 milijardi dolara, što predstavlja istorijski rekord. Tokom 2024. godine, Mask je bio u rivalstvu za prvo mesto sa Lari Elisonom, suosnivačem Orakla, čije bogatstvo se procenjivalo na 393 milijarde dolara, dok je Bernar Arno beležio rast u sektoru luksuznih proizvoda.

Bivši predsednici Francuske među zvanicama

Na proslavi su se pojavili i bivši francuski predsednici Nikola Sarkozi i Fransoa Oland. Sarkozi je u novembru 2025. pušten iz zatvora u Parizu nakon 20 dana zatvora zbog optužbi za kriminalno udruživanje u vezi sa finansiranjem kampanje od strane režima Moamera Gadafija. Odluka je doneta uz strogi nadzor dok traje žalbeni postupak, a Sarkozi je prvi bivši predsednik Francuske u modernoj istoriji koji je završio iza rešetaka.

