Najmlađa "članica Kardašijan-Džener klana", Kajli, navodno već i više od godinu dana uživa u zajedničkom životu sa dečkom, glumcem Timotijem Šalameom. Prema rečima izvora za "Page Six", ni kod kuće u Los Anđelesu se ne odvajaju, a on i aktivno učestvuje u podizanju njene dece iz prethodne ljubavi.

Ćerka Stormi i sin Er obožavaju Timotija.

Kajli i Timoti Foto: Anna Webber / Getty images / Profimedia, Phillip Faraone / Getty images / Profimedia, John Salangsang / Shutterstock Editorial / Profimedia

U jeku šuškanja da su se on i Kajli tajno i venčali, insajderi poručuju - da "praktično žive kao da su u braku".

- Ludi su jedno za drugim i bukvalno se ne odvajaju - naglasio je jedan za pomenute medije, dok glavni akteri priče kao po običaju mudro ćute na ovu temu, te o svom odnosu uopšte.

Kajli i Timoti, podsetimo, pokrenuli su glasine da su zajedno još 2023, ubrzo nakon što su se Dženerova i Travis Skot, s kojim je dobila decu, rastali.

