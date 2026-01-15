Slušaj vest

Kad Merjem Uzerlikaže da se vraća u ulogu koja joj je promenila život – to nije samo fraza.

Glumica koja je svetu zauvek ostala u sećanju kao Hurem Sultana iz serije „Sulejman Veličanstveni“ upravo je napravila spektakularan povratak svog najpoznatijeg izgleda. Narandžastocrvena kosa, koja je postala njen zaštitni znak tokom snimanja turske sage, ponovo je na njenoj glavi – i to u punom sjaju.

Merjem je na Instagramu objavila seriju fotografija na kojima se smeši u foto-studiju, sa kosom u prepoznatljivoj Hurem boji: bogata, vatrena narandžastocrvena sa toplim zlatnim pramenovima. Uz fotografije je napisala kratko i emotivno: „Vratila sam se kući“.

Fanovi su odmah preplavili komentare – od „Kraljica se vratila!“ do „Hurem je živa!“ i „Ovo je najlepša vest 2026. godine!“. Mnogi su istakli da joj ova boja kose savršeno stoji i da izgleda bolje nego ikad – zrelije, samouverenije, ali i dalje sa onim prepoznatljivim plamenom u očima.

