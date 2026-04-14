Fej Danavej slavi 85. rođendan, koji ne dočekuje u penziji. Iako poslednjih godina radi manje nego u mladosti, holivudska zvezda ne napušta glumu, svoju najveću ljubav, a trenutno radi na dva filma i u jednom od njih će igrati glavnu ulogu.

Slavnu Fej retko, ipak, viđamo, a pretprošlog leta je bila u javnosti nešto češće jer je promovisala dokumentarni film koji se bavio njenim životom, nazvan jednostavno – "Fej".

Fej Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Neobično detinjstvo Fej Danavej

Rođena je u Baskomu, na Floridi, kao Doroti Fej Danavej, ćerka domaćice i podoficira Kopnenih snaga SAD. Roditelji su joj se razveli dok je još bila devojčica, a odrasla je u najvećoj meri s majkom. Često je s njom i mlađim bratom Mekom putovala Amerikom i Evropom, a duže vreme su se zadržavali u Manhajmu i Juti.

Kao devojčica je išla na časove plesa, stepovanja, klavira i pevanja, pa je bilo jasno da će izvođačke umetnosti biti njen život i niko se nije iznenadio kad je tokom studija na Univerzitetu Floride specijalizovala za teatar. Nastavila je da uči i usavršava se gde god je i kad god je imala priliku, a kao mladu glumicu su je preporučili čuvenom Eliji Kazanu.

Od Brodveja do Oskara

Fej Danavej je karijeru počela početkom 60-ih na Brodveju, a nekoliko godina kasnije je imala priliku da se pojavi na velikom platnu, kad je pored Entonija Kvina igrala u komediji The Happening (1967).

Fej u filmu "Boni i Klajd" Foto: Profimedia

Iste godine se pojavila u sporednoj ulozi u Premingerovom filmu Hurry Sundown, u kom je igrala pored danas legendarnog Majkla Kejna i Džejn Fonde, a snimanje joj nije ostalo u lepom sećanju. Često se svađala s režiserom i, kako je istakla, set je doživela kao "psihodramu koja bi je oštetila do kraja svakog dana". Prethodno je potpisala s Premingerom ugovor za ukupno šest filmova, ali je do kraja snimanja tražila da joj vrati ugovor.

Kako je kasnije objasnila, sigurna je da je to bila dobra odluka jer, da je nije donela, nikad ne bi zaigrala u filmu "Boni i Klajd". U hitu Artura Pena je zaigrala s Vorenom Bitijem, a u trci za ulogu pljačkašice Boni Parker je nadmašila Džejn Fondu, Tjuzdej Veld, En-Margret, Kerol Linli... Ova uloga je Fej Danavej donela prvu nominaciju za Oskara i još mnogo prestižnih priznanja.

Preko noći je postala filmska zvezda i trendseterka, a tih dana je u jednom intervjuu svojim obožavateljkama poručila da je "uspeh sloboda".

Kasnije je u karijeri imala i uspone i padove, a za Oskara je nominovana još dvaput: za ulogu u "Kineskoj četvrti" režisera Romana Polanskog i potom za "TV mrežu", koja joj je i donela zlatnu statuetu 1977. godine.

Fej Danavej je jedna od zvezda koje su se proteklih godina otvorile pred kamerama, a njen život je ispričan u dokumentarcu "Fej" Lorana Buzera, koji je premijerno prikazan na Kanskom festivalu 2024.

Nije uvek sve bilo tako glamurozno

U filmu "Fej" glumica se osvrće na nejednake kriterijume koji su vladali u filmskoj industriji tog perioda. Ističe da su ambicija, potreba za kreativnom kontrolom i odlučan stav kod muškaraca bili cenjeni i podsticani, dok su se iste osobine kod žena često tumačile kao problem ili mana.

U kontekstu priče o dvostrukim standardima, prisetila se i jedne situacije sa snimanja filma "Kineska četvrt", kada joj je Polanski iščupao pramen kose koji mu je smetao tokom snimanja. Besno je izmarširala sa seta.

Glumica je otvoreno pričala i o ličnim borbama s bipolarnim poremećajem i zavisnošću od alkohola, a priznala je i da je manična depresija uticala na njen profesionalni i privatni život, kako pred kamerama, tako i van njih. Danas joj je život, međutim, stabilniji i ispunjeniji život, pre svega zahvaljujući adekvatnoj terapiji i lečenju.

Fej Foto: SGP / ddp USA / Profimedia

Kako je otkrila, tokom karijere je odbila niz uloga koje su kasnije obeležile karijere drugih glumica. Među njima su uloga Sare u filmu "Rekvijem za snove", kao i glavna rola u filmu "Džulija", za koje su kasnije nagrađene Elen Berstin i Džejn Fonda.

Prema Fejinim rečima, nekad moramo da se zapitamo da li bi sve bilo baš onako kako jeste da ne moramo da prođemo kroz bol. Ona zbog svoje teške priče ne žali jer je teši to do koliko je srca stigla, koliko je ljudi širom svega dirnula svojim filmovima.

– Morate uzeti i dobro s lošim. To je sve život – istakla je glumica.

Sve ljubavi Fej Danavej

Na samom početku karijere, glumica je bila u vezi s Lenijem Brusom, velikom zvezdom stand-up komedije, a potom je bila verena s fotografom Džerijem Šacbergom. To su sve, međutim, bile male ljubavi kada se uporede sa onim što je usledilo...

Tokom snimanja filma "Mesto za ljubavnike" (1968), Fej Danavej je započela romansu s legendarnim zavodnikom Marčelom Mastrojanijem. Iako je bila poznata po tome da izbegava emotivne veze s kolegama sa snimanja, privlačnost je bila toliko snažna da su ubrzo postali par, a hemija bila je primetna gde god bi se pojavili.

Njihova veza trajala je oko dve godine, tokom kojih su živeli zajedno. Fej je želela brak i porodicu, ali Mastrojani nije bio spreman na taj korak, plašeći se da bi time dodatno povredio suprugu Floru, s kojom je, uprkos brojnim aferama, ostao u zakonskom braku, kao i njihovu ćerku Barbaru. Suočena s tim odbijanjem, glumica je odlučila da stavi tačku na ljubav s Mastrojanijem.

– Pružila sam previše – rekla je glumica. – Odrekla sam se stvari koje moram da sačuvam zbog svog posla.

Marčelo Mastrojani je godinama kasnije priznao u intervjuu za People da nikada nije uspeo da preboli Fej Danavej.

– Ona je bila žena koju sam najviše voleo. Uvek sam žalio što sam je izgubio. S njom sam se osećao potpunim prvi put u životu – iskren je bio čuveni ljubavnik.

Početkom sedamdesetih glumica je bila u vezi sa kolegom Harisom Julinom, a 1974. godine udala se za Pitera Volfa, frontmena grupe The J. Geils Band. Ipak, oboje su bili izuzetno posvećeni svojim profesionalnim obavezama, što je vremenom dovelo do zahlađenja odnosa i razvoda pet godina kasnije.

Tokom tog braka, 1977. godine, Fej i Piter su pozirali za magazin People, a fotografisao ih je Teri O’Nil. Upravo je on ubrzo postao jedna od najvažnijih figura u njenom životu. Venčali su se 1983. godine, a kako je glumica kasnije isticala, O’Nil je bio osoba koja je najviše doprinela njenom emotivnom sazrevanju i razvoju samosvesti.

U tom braku dobila je sina Lijama. Iako je dugo tvrdila da ga je rodila 1980. godine, O’Nil je 2003. godine izjavio da je dečak zapravo usvojen. Ni ovaj brak nije potrajao, a Fej i Teri su se razveli nakon četiri godine, a potom je glumica bila u vezi sa piscem Frederikom Forsajtom.

Usledile su i veze sa biznismenom Vorenom Liverfarbom, koja je trajala tri godine, kao i sa Hukom Hererom iz benda Hook and the Hitchhikers. Poslednja poznata emotivna veza Fej Danavej za koju znamo dogodila se sredinom devedesetih, kad je bila s marokanskim glumcem Bernardom Montijelom.

Poslednjih godina glumica se retko pojavljuje u javnosti i daje intervjue. U razgovoru za Harper’s Bazaar 2016. godine izjavila je da je "verovatno važno imati partnera", ali je sebe opisala kao osobu koja je u suštini samotnjak.

– Na neki način, ja volim da budem sama, da radim svoj posao i, znate, fokusiram se na svoje stvari – istakla je.

