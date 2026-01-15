Slušaj vest

Japanska manekenka i glumica Aoi Fujino preminula je u 27. godini, samo nekoliko dana nakon što je javno objavila da se povlači iz sveta šoubiznisa.

Fujino, koja je svojevremeno bila uvrštena među 100 žena sa najbujnijim poprsjem na svetu, oprostila se od fanova 31. decembra u emotivnoj poruci na internetu.

„Ovo je moja poslednja poruka svim fanovima Aoi Fujino. Zaista sam vas volela. Hvala vam od srca na svemu do sada“, napisala je tada.

„Molim vas da me se ponekad setite. Haha.“

Tužna vest stigla pet dana kasnije

Nažalost, samo pet dana kasnije, 5. januara, njena majka je saopštila da je Aoi preminula nakon duge borbe sa bolešću.

„Želimo da izrazimo iskrenu zahvalnost svima koji su brinuli o njoj tokom njenog života“, poručila je porodica u kratkom saopštenju.

Borba sa retkim i agresivnim tumorom

Aoi Fujino, poreklom iz japanske prefekture Išikava, pre tri godine dijagnostikovan je retki maligni tumor – rabdomiosarkom. Nakon dijagnoze, manekenka i glumica, poznata po provokativnim fotografijama i video-snimcima u kupaćim kostimima i donjem vešu, stavila je karijeru na pauzu kako bi se posvetila lečenju.

Kratak povratak i novo povlačenje

U avgustu 2024. godine uspela je da se vrati poslu, ali je već šest meseci kasnije ponovo bila primorana da se povuče zbog pogoršanja zdravstvenog stanja. I pored toga, tokom 2025. nastavila je da se pojavljuje na susretima sa fanovima i učestvuje u promotivnim događajima, koliko god joj je zdravlje dozvoljavalo.

Poslednja poruka fanovima

Nedugo pre smrti, Aoi se obratila svojim 70.000 pratilaca na Instagramu dirljivim rečima:

„Ako se ljudi budu sećali one lepe i energične mene, biću veoma srećna i osećaću se beskrajno blagosloveno.“