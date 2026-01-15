Slušaj vest

Američki glumac Timoti Basfild, koji se u utorak predao policiji zbog optužbi za seksualno zlostavljanje dvojice dečaka, suočen je s novom optužbom. Dok se nižu optužbe, objavljene su njegove fotografije iz sudnice koje su nastale nakon što je posle nekoliko dana potrage priveden pravdi.

U zahtevu za određivanje pritvora, podnetom u sredu, navodi se da je 68-godišnji glumac pre nekoliko godina seksualno zlostavljao i 16-godišnju devojku.

Basfild se predao policiji u Albukerkiju 13. januara, nakon što je izdat nalog za njegovo hapšenje. Optužen je za dva krivična dela seksualnog kontakta sa maloletnikom i jedno krivično delo zlostavljanja deteta. Tužioci traže da ostane u pritvoru do početka suđenja.

Fotografije glumca iz sudnice:

1/5 Vidi galeriju Fotografije Timoti Basfilda iz sudnice Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Nova optužba u zahtevu za pritvor

U zahtevu za pritvor, podnetom 14. januara, navodi se da je otac druge žrtve, Kolin Svift, dan ranije prijavio policiji da je Basfild navodno seksualno zlostavljao njegovu ćerku "pre nekoliko godina" u Sakramentu u Kaliforniji.

"Tokom audicije u pozorištu B Strit, 16-godišnjakinja je izjavila da ju je Basfild poljubio i stavio ruke u njene pantalone te dodirnuo njene intimne delove", stoji u zahtevu.

Dodaje se da je Basfild navodno "molio porodicu da ne prijavi policiji ako pristane na terapiju", a Svift, koji je i sam terapeut, "u to vreme mislio da je to najbolje učiniti".

Oglašavanje glumca

Pre nego što se predao vlastima, Basfild je snimio video koji je dobio portal TMZ.

"Nisam učinio ništa. Zdravo svima, ja sam Tim. Siguran sam da većina vas, koji ovo gledate, zna da mi je naređeno da dođem u Albukerkiju - sada sam ovde. Poziv sam dobio u petak uveče, morao sam da nađem advokata. U subotu sam seo u auto i vozio 2000 milja do Albukerkija. Suočiću se sa ovim lažima. One su užasne," rekao je u saopštenju.

Sve su to laži i nisam učinio ništa tim dečacima i boriću se protiv toga. Boriću se sa izvrsnim timom i biću oslobođen, znam da hoću, jer je sve ovo tako pogrešno i sve su laži. Zato izdržite i nadam se da ću uskoro biti napolju i nazad na poslu. Hvala svima na podršci", nastavio je.