Slušaj vest

Prošlo je gotovo osam decenija otkako je Elizabet Šort pronađena mrtva, ali njen slučaj i dalje važi za jednu od najzloglasnijih i najmisterioznijih nerazrešenih likvidacija u istoriji Holivuda. U ranim jutarnjim satima 15. januara 1947. godine, telo 22-godišnje devojke pronađeno je pored puta u tada nenaseljenom delu Los Anđelesa.

Bila je brutalno ubijena, a njeno telo ispresecano hirurškom preciznošću i prerezano napola. Uprkos stravičnom zločinu, na mestu gde je telo ostavljeno nije pronađena nijedna kap krvi.

Foto: Profimedia

Medijski haos i rađanje legende

Vest o ubistvu proširila se munjevito, a pre nego što je policija uspela da obezbedi mesto zločina, novinari su preplavili teren. Uslijedila je lavina tabloidnih tekstova, glasina i netačnih informacija.

Mediji su Elizabet dali nadimak „Crna Dalija“, inspirisan filmom The Blue Dahlia iz 1946. godine, ali i njenom navodnom sklonošću ka nošenju crne odeće i tamnoj kosi.

Iako je policijska istraga imala određene tragove – uključujući rukom pisane poruke koje je navodno slao ubica – nikada niko nije optužen. Slučaj Crne Dalije ostao je otvoren do danas.

Foto: Arhiva/Wikipedia/Shutterstock

Ko je bila Elizabet Šort?

Elizabet Šort rođena je 29. jula 1924. godine, a detinjstvo je provela u okolini Bostona sa roditeljima i četiri sestre. Kada je imala šest godina, njen otac je izgubio porodičnu ušteđevinu tokom sloma berze 1929. godine i misteriozno nestao. Njegov automobil kasnije je pronađen napušten na mostu, a verovalo se da je izvršio samoubistvo.

Zbog respiratornih problema, kao tinejdžerka je zime provodila na Floridi, gde joj je blaža klima pomagala. Napustila je srednju školu i često menjala mesto boravka.

Povratak oca i nemiran život

Godine 1942., Elizabetina majka dobila je pismo izvinjenja od supruga za kog se više od decenije verovalo da je mrtav. Napisao je da je započeo novi život u severnoj Kaliforniji. Elizabet mu se pridružila sa 18 godina, ali je ubrzo otišla.

Usledila su česta preseljenja – Santa Barbara, Florida, pa ponovo Los Anđeles, gde je navodno želela da se oproba kao glumica. U poslednjih šest meseci života živela je na više adresa, radila povremene poslove i družila se sa brojnim muškarcima, koji su kasnije tvrdili da su je izvodili, darivali i pomagali joj finansijski.

„Delovalo je kao da nema posao, bude bez prebijene pare, a onda se odjednom pojavi sa novcem“, izjavio je bivši policajac Vins Karter.

Crna Dalija Foto: Archive PL / Alamy / Profimedia

Strah uoči smrti

U decembru 1946. Elizabet je napustila Los Anđeles i otišla u San Dijego, navodno jer je bila uplašena, ali nikada nije objasnila zašto. Tamo je boravila kod porodice Dorothy French i priznala da se krije od bivšeg dečka.

Nekoliko nedelja kasnije, troje ljudi pojavilo se na vratima tražeći je. Elizabet je, prema svedočenju, bila u panici i odbila je da se s njima vidi. Nedugo zatim ponovo se preselila.

Poslednji put viđena živa

Dana 8. januara 1947., Elizabet se sa trgovačkim putnikom vratila u Los Anđeles. Ostavio ju je ispred hotela Biltmore, gde je tvrdila da ide na sastanak sa sestrom, što je kasnije demantovano.

Zaposleni u hotelu tvrdili su da je tog večera obavila više telefonskih poziva i delovala sve uznemirenije. Oko 22 časa napustila je hotel – i to je poslednji put da je pouzdano viđena živa.

Jezivo otkriće u Leimert Parku

Ujutru 15. januara, telo Elizabet Šort pronašla je mlada majka u šetnji sa detetom. Iz daljine joj je ličilo na lutku.

Istina je bila daleko strašnija.

Telo je bilo golo, ispražnjeno od krvi, presečeno na pola, sa teškim povredama lica i jezivim rezovima od uglova usana. Obdukcija je pokazala da je smrt nastupila usled iskrvarenja i šoka od višestrukih udaraca u glavu.

Kako je identifikovana Crna Dalija

Zbog unakaženosti, policija nije mogla da objavi fotografije tela. Umesto toga, uzeti su otisci prstiju i poslati FBI-ju.

Zahvaljujući tada revolucionarnoj tehnologiji – ranoj verziji faksa – identitet je potvrđen za svega nekoliko sati. FBI je imao Elizabetine otiske iz ranijih evidencija, uključujući prijavu za posao u vojnoj bazi i hapšenje zbog maloletničkog konzumiranja alkohola.

Neuspešna istraga i teorije

Istraga LAPD-a trajala je do 1950. godine. Razmatrane su stotine osumnjičenih, mnogi su lažno priznali zločin, ali nijedan trag nije doveo do optužnice.

Detektiv Hari Hansen tvrdio je da je ubistvo počinio „medicinski obrazovan čovek“, zbog načina na koji je telo isečeno.

Glavni osumnjičeni: Doktor Džordž Hodel

Jedan od najpoznatijih osumnjičenih bio je dr Džordž Hodel, ginekolog i član holivudske elite. Njegova kuća bila je ozvučena, a na snimcima se čuju izjave koje zvuče kao priznanje.

„Pretpostavimo da sam ubio Crnu Daliju. Ne mogu to dokazati“, čuje se na snimku.

Ipak, nikada nije optužen. Umro je 1999. godine, a njegov sin Stiv Hodel i danas tvrdi da je upravo on ubica.

Nove teorije i veštačka inteligencija

Poslednjih godina pojavile su se teorije koje povezuju slučaj sa Marvinom Margolisom, bivšim studentom medicine koji je koristio lažno ime i bio povezan i sa zločinima Zodijak ubice.

I pored novih tehnologija, AI analiza i svedočenja bivših detektiva slučaj ostaje nerešen.