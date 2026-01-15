Slušaj vest

Pevačica Nikol Šerzinger hladne januarske dane provodi na egzotičnim Maldivima, a sa svojim fanovima je podelila zavodljive kadrove. Ona je na Instagramu objavila fotografije i snimke na kojima se vidi njena izvajana figura.

Bivša zvezda grupe Pussycat Dolls Nikol Šerzinger (47) oduševila je fanove fotografijama sa luksuznog odmora na Maldivima, gde uživa u romantičnom begu sa verenikom, bivšim škotskim ragbi asom Tomom Evansom (40).

Ovako izgledaju Nikolina izdanja na Maldivima:

1/7 Vidi galeriju Nikol Šerzinger na Maldivima Foto: Printscreen/Instagram/nicolescherzinger, NikolSherzinger/Isnatgram

Nikol je pozirala dok se sunča u bazenu i kupa u Indijskom okeanu, a pažnju je privukla time što je tokom odmora ponela čak tri različita bikinija, u kojima je istakla svoju zategnutu figuru.

Par odseda u ekskluzivnom rizortu gde noćenje košta oko 2.700 funti, a pevačica je uz jednu objavu kratko poručila:

„Terapija slanom vodom.“

Nikol je 2020. godine u januaru ozvaničila vezu sa Tomom Evansom, velikom zvezdom ragbija. Upoznali su se u jednom rijaliti programu, a njihova sreća traje i danas.

Nikol Šerzinger je u junu 2023. godine objavila da je zaprošena i da je potvrdno odgovorila, ali za sada zvanično venčanje nije održano.

Do tada, njenih sedam miliona pratilaca na Instagramu može da uživa u fotografijama sa plaže koje objavljuje.