Slušaj vest

Pevačica Nikol Šerzinger hladne januarske dane provodi na egzotičnim Maldivima, a sa svojim fanovima je podelila zavodljive kadrove. Ona je na Instagramu objavila fotografije i snimke na kojima se vidi njena izvajana figura.

Bivša zvezda grupe Pussycat Dolls Nikol Šerzinger (47) oduševila je fanove fotografijama sa luksuznog odmora na Maldivima, gde uživa u romantičnom begu sa verenikom, bivšim škotskim ragbi asom Tomom Evansom (40).

Ovako izgledaju Nikolina izdanja na Maldivima:

Nikol Šerzinger na Maldivima Foto: Printscreen/Instagram/nicolescherzinger, NikolSherzinger/Isnatgram

Nikol je pozirala dok se sunča u bazenu i kupa u Indijskom okeanu, a pažnju je privukla time što je tokom odmora ponela čak tri različita bikinija, u kojima je istakla svoju zategnutu figuru.

Par odseda u ekskluzivnom rizortu gde noćenje košta oko 2.700 funti, a pevačica je uz jednu objavu kratko poručila:
„Terapija slanom vodom.“

Nikol je 2020. godine u januaru ozvaničila vezu sa Tomom Evansom, velikom zvezdom ragbija. Upoznali su se u jednom rijaliti programu, a njihova sreća traje i danas. 

Nikol Šerzinger je u junu 2023. godine objavila da je zaprošena i da je potvrdno odgovorila, ali za sada zvanično venčanje nije održano.

Do tada, njenih sedam miliona pratilaca na Instagramu može da uživa u fotografijama sa plaže koje objavljuje.

Ne propustitePop kulturaPevačica objavila video bez šminke: Transformacija je neverovatna, jel ovo ista žena?
Nikol Šerzinger
Pop kulturaGrmi u petoj deceniji: Nikol Šerzinger izgleda brutalno u lateksu i korsetu
profimedia0485741711.jpg
Pop kulturaProdavala sopstvenu krv da ne bi gladovala, a danas je milionerka: Ljubila najuspešnije sportiste, pa smuvala takmičara kom je bila sudija
nikol-serzinger-1.jpg
Pop kulturaNikol Šerzinger objavila zavodljiv snimak u belom bikiniju: Najzgodnija pevačica ponovo raspametila muškarce
Serzinger 1.jpg

STARS SPECIJAL S02 EP13 Izvor: kurir televizija