Brižit Makron, supruga francuskog predsednika Emanuela Makrona, učestvovala je u još jednoj humanitarnoj akciji, ali na prilično neobičan način. Prva dama Francuske prisustvovala je događaju organizovanom u Diznilendu, u blizini Pariza, u okviru kampanje "Pjes Žon", koja prikuplja sredstva za decu na bolničkom lečenju.

Poznati gosti i mališani

Pored Brižit, događaju je prisustvovao i selektor francuske fudbalske reprezentacije Didije Dešan, a okupilo se i oko 300 dece koja su se zabavljala i družila sa poznatim gostima.

Brižit Makron za di-džej pultom

Decu je posebno oduševio trenutak kada je Brižit stala iza di-džej pulta i pokazala svoje veštine, puštajući pesmu grupe Alfavil "Forever Young". Makronova je zaplesala, a sudeći po izrazu njenog lica, odlično se zabavljala. Publika je plesala uz ovaj hit, a snimak tog trenutka postao je viralan na društvenim mrežama.

Cilj kampanje "Pjes Žon"

Kampanja "Pjes Žon" traje do 7. februara, a prikupljena sredstva biće usmerena na unapređenje uslova i kvaliteta života dece i adolescenata koji se leče u bolnicama.

