Timoti Šalame otvoreno je govorio o neobičnim i pomalo zastrašujućim trenucima sa snimanja filma „Marty Supreme“, sportskog ostvarenja o stonom tenisu, otkrivši da ga je jedan statista ozbiljno upozorio da „ne ide predaleko“.

„Pokušavao sam da ga iznerviram – bezuspešno“

Timoti Šalame sa Zlatnim globusom na dodeli nagrada u Holivudu Foto: Kevin Sullivan via ZUMA / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Glumac poznat po ulozi u filmu „Dina“ (Dune) prisetio se ovog iskustva tokom pitanja i odgovora u sredu, gde je gostovao zajedno sa Robertom Daunijem Džuniorom (Robert Downey Jr.). Tom prilikom ispričao je kako je tokom snimanja jedne scene u motelu pokušavao da izvuče reakciju od čoveka koji uopšte nije profesionalni glumac.

– Neću reći ko je u pitanju, ali u toj sceni ima dosta ljudi koji nisu glumci. Volim da radim s njima, to mi je uzbudljivo, ali ponekad je potrebno mnogo ponavljanja da bi se iz njih izvukla emocija – rekao je Šalame.

On je dodao da je u jednom trenutku bio potpuno u liku i pokušavao da isprovocira čoveka nasuprot sebi.

– Bukvalno sam mu se unosio u lice, radio sve da se naljuti. Govorio sam Džošu Safdiju: „Ne reaguje, nikako da se iznervira“ – ispričao je glumac.

Timtoi Šalame ufilmu Marti Veličanstveni Foto: Blitz Film

„Bio sam 30 godina u zatvoru – ne želiš da me vidiš besnog“

Međutim, tokom jednog od narednih pokušaja usledio je neočekivan preokret.

– Posle još jednog kadra, čovek mi je mirno rekao: „Bio sam 30 godina u zatvoru. Stvarno ne želiš da se kačiš sa mnom. Ne želiš da vidiš kako izgledam kad se naljutim“ – preneo je Šalame, koji je slavu stekao i u filmu „Male žene“ (Little Women).

Glumac je priznao da je ostao zatečen.

– Samo sam se okrenuo ka Džošu i rekao: „Ko je, bre, ovaj lik kog si mi doveo?“ – zaključio je kroz smeh.

Robert Patinson – skriveno iznenađenje u filmu

Timoti Šalame u filmu Marti Veličanstveni Foto: Blitz Film

Ova anegdota pojavila se dan nakon što je reditelj Džoš Safdi otkrio zanimljiv detalj o filmu – da Robert Patinson ima tajnu ulogu u ovom ostvarenju.

Govoreći u londonskom BFI Southbanku, Safdi je otkrio da se glas koji komentariše polufinale Britanskog opena u stonom tenisu, između likova Martija Mauzera i mađarskog šampiona Bele Kletckog, zapravo čuje iz Patinsonovih usta.

– Niko to ne zna, ali taj glas komentatora, sudije – to je Patinson. Mali „uskršnji trag“. Došao je da gleda snimanje, a ja sam pomislio: „Ne znam nijednog Britanca – evo sudije“ – rekao je Safdi.

Patinson, danas 39-godišnjak, ranije je sarađivao sa Safdijem na hvaljenom krimi-trileru „Dobro vreme“ (Good Time) iz 2017. godine, koji je režirao zajedno sa bratom Benijem Safdijem.

