U emisiji Endija Koena na radiju Sirijus Iks-Em, Pamela Anderson otkrila je da je "napustila" ceremoniju dodele Zlatnih globusa odmah nakon što je uručila nagradu Rouz Birn za najbolju glumicu u mjuziklu ili komediji i da je otišla pravo u krevet. Posebno ju je uznemirilo to što je u publici videla 43-godišnjeg Seta Rogena.

Neprijatan susret na Zlatnim globusima

Govoreći o susretu na Zlatnim globusima, Andersonova je objasnila da ga je svesno izbegavala upravo zbog te serije.

"Bio je u publici na dodeli Zlatnih globusa, tako da smo bili blizu. Samo sam pomislila: Nisam ja ovde nevidljiva. Osećala sam se pomalo čudno zbog toga", rekla je u gostovanju kod Endija Koena na Sirijus Iks-Emu.

"Kako neko može da napravi TV seriju od teških trenutaka u vašem životu? Jednostavno mi je bilo odvratno", dodala je.

Odlazak sa ceremonije

Andersonova je potvrdila da je ceremoniju napustila odmah nakon što je zajedno sa Majli Sajrus proglasila pobednicu u jednoj od kategorija.

"Odmah sam otišla u krevet", rekla je, priznajući da se zbog Rogenove blizine osećala neprijatno.

"Osećala sam se neprijatno. Tako da nisam pojurila pravo ka njemu, ali u mislima jesam. Rekla sam mu kako se osećam", dodala je.

Nada u izvinjenje

Iako je Set Rogen nikada nije kontaktirao povodom serije, Pamela Anderson se i dalje nada da će to učiniti.

"Na kraju će me, nadam se, možda kontaktirati i izviniti se", rekla je, naglasivši da javne ličnosti ne bi smele da izgube pravo na privatnost svojih najtežih životnih trenutaka.

Uprkos svemu, istakla je da ovu situaciju ne doživljava kao najveći problem: "Ne žalim se. Sve je dobro. Ima gorih stvari koje se događaju u svetu".

Stav o seriji i dokumentarcu

Andersonova je ranije govorila o toj seriji u svom dokumentarcu "Pamela, A Love Story", dostupnom na platformi Dizni plus, navodeći da nema nameru da je gleda.

