Barbara Kotarski (28) iz Samobora, čiji profil na društvenim mrežama prati više od 15.000 korisnika je nova izabranica Mate Rimca, po pisanju Večernjeg lista.

Na svom profilu naglašava humanitarni angažman i volontiranje, uključujući rad sa decom u Tanzaniji u okviru volonterskih projekata. Atraktivna Barbara bavi se manekenstvom, a volontirala je i u Africi.

Mate Rimac (38), istaknuti preduzetnik i osnivač kompanije Rimac Automobili, viđen je u sredu na koncertu "Glazbeni te zove" u zagrebačkom HNK, održanom povodom 200. godišnjice Hrvatskog muzičkog zavoda. Nije bio sam, koncert je pratio u društvu privlačne žene s kojom se držao za ruke, piše Večernji list.

Razvod nakon 3 godine braka

Podsetimo, Mate Rimac, kog zovu hrvatskim Ilon Maskom i ekonomistkinja Katarina Lovrić, razveli su se 2024. godine nakon tri godine braka. Ova vest je odjeknula u regionu, a svi se pitaju da li je par potpisao predbračni ugovor i kako će uslediti raspodela imovine. Takođe, pod znakom pitanja su i razlozi zašto je do kraha ljubavi došlo.

Ovih povodom oglasio se dobro upućeni izvor za hrvatske medije.

"Između Katarine i Mate Rimca nije bilo svađi. Rastali su se u miru pre nekoliko meseci. Ona se iselila iz zajedničkog doma i kupila stan na Trešnjevci", rekao je izvor za Slobodnu Dalmaciju o razvodu preduzetnika i supruge s kojom je bio u braku tri godine.

"Razlog razvoda nije treća osoba. Jednostavno neslaganje karaktera i različiti pogledi na život. Katarina dolazi iz skromne radničkeporodice i nije navikla na Matin životni ritam, u kojem porodica odlučuje o svemu", rekao je izvor.

